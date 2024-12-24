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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص دهسًا أسفل عجلات جرار زراعي في الفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شخص مصرعه في الفيوم، اليوم، دهسا أسفل عجلات جرار زراعي بقرية «بني صالح »، التابعة لمركز الفيوم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.


تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ  باصطدام جرار زراعي بشاب أثناء عبوره الطريق أدى إلى وفاته.


و انتقلت ضباط قسم شرطة مركز الفيوم وسيارة الإسعاف ، إلى مكان البلاغ وتبين مصرع شخص يدعي «م . ك » 30 سنة، صدمه جرار زراعي يسير بسرعة، فسقط أرضا ولقي مصرعه على الفور، متأثرا بإصاباته المتعددة نتيجة الحادث، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى الفيوم العام الصحي تحت تصرف النيابة، والتي انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن.

تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض علي النيابة التي باشرت التحقيقات، وتم ضبط قائد الجرار الزراعي والتحفظ على الجرار تحت تصرف النيابة.

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