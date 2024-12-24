تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة الشوارع والفراغات بين عمارات حي الشروق بالكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح، يرافقه رضا جاب الله رئيس المدينة، والمهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطرق، وعدد من مديري الإدارات المعنية.

وأوضح محافظ مطروح أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة الطرقات بين العمارات ببلاط الانترلوك سمك 8 سم؛ بما يتحمل ثقل السيارات، مع مراجعة جميع أعمال ووصلات كابلات الإنارة والاعمدة والتليفونات وتغطية جميع بيارات الصرف وغيرها لتكون المنطقة بالشكل الجمالي والحضاري اللائق.

وحرص محافظ مطروح على الاستماع للأهالي بالمنطقة الذين وجهوا الشكر لمحافظ مطروح على اهتمامه بمتابعة تطوير المنطقة بالشكل الحضاري، مؤكدين على أهمية الحفاظ عليها ومنع إلقاء القمامة أو السماح لتصريف مياه الخزانات.

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة الشوارع بحي الشروق

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