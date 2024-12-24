تشكيل مباراة قطر وعمان في خليجي 26

أعلن الإسباني لويس جارسيا، المدير الفني لمنتخب قطر، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة عمان، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26).

يواجه منتخب قطر، اليوم الثلاثاء، عمان على ملعب استاد جابر المبارك، في لقاء ينطلق في الرابعة و25 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود أكرم عفيف تشكيل منتخب قطر أمام عمان رفقة المعز علي، في ثاني مباريات العنابي ببطولة خليجي 26.

وكان المنتخب القطري تعادل مع الإمارات بهدف لمثله في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة خليجي 26.

يحتل منتخب قطر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات خليجي 26 برصيد نقطة واحدة، بينما يأتي منتخب عمان في المرتبة الثانية بنقطة أيضًا بعد تعادله مع الكويت في افتتاح البطولة.

تشكيل منتخب قطر لمواجهة عمان

حراسة المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: يوسف - آل هاشمي - مينديز

خط الوسط: جابر - أحمد فتحي - إبراهيم الحسن - سلطان البريك

وفي الهجوم: مبارك حمزة - المعز علي - أكرم عفيف.

كما أعلن راشد اليافعي مدرب منتخب عمان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة قطر، وجاء كالتالي.

تشكيل منتخب عمان لمواجهة قطر

حراسة المرمى: المخيني

خط الدفاع: الحارثي - الخميسي - المسلمي - البوسعيدي

خط الوسط: السعدي - العلوي - المشيفري

وفي الهجوم: اليحمدي - الصبحي - المنذر العلوي.