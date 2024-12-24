محافظ مطروح يتفقد أعمال استكمال إنشاء مبنى متعدد الأغراض

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، أعمال مشروع استكمال إنشاء مبنى متعدد الأغراض تجاري وإداري وسكني بمنطقة الكيلو ٤ شرق مرسى مطروح، على مساحة ١٧٥٥ مترا مربعا؛ في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي مع تفقد وافتتاح عدد من المنشآت الخدمية والتنموية.

وذلك بحضور اللواء دكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، وعدد من مديري ومهندسي جهاز التعمير والشركة المنفذة.

وأوضح محافظ مطروح أن جهاز التعمير باستكمال أعمال الإنشاءات وإجراء تعديلات عليها؛ بما يتوافق مع الاستغلال الأمثل لقيمة المبنى الاستثمارية والاقتصادية، ومع ما يضمه المبنى من مناطق تجارية حيث يضم دور أرضى لعدد من المحلات التجارية على الشارع مباشرة بمساحات من ٢٥مترا مربعا إلى ٨٥ مترا مربعا، وحضانة أطفال ومساحة صالحة لاستغلالها كمعرض بمساحة ١٢٠مترا مربعا، والدور الأول يضم ١٤ وحدة إدارية، أما الدور الثاني والثالث يضم ٢٠ وحدة سكنية منها غرفتين وأخرى ثلاثة غرف، و٤ وحدات إدارية.



وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجهود جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي في إعادة التصميم الفني للمبنى بما يتيح مزيدا من الاستغلال الأمثل والفرص الاستثمارية لمستغلي المركز الخدمي وتحقيق مزيد من النفع والخدمات للمواطنين.

محافظ مطروح يتفقد أعمال مشروع استكمال إنشاء مبني متعدد الأغراض

IMG-20241224-WA0026

IMG-20241224-WA0025

IMG-20241224-WA0028

IMG-20241224-WA0027