القاصد يعقد اجتماع لجنة قبول الهدايا والتبرعات بجامعة المنوفية أون لاين

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية ، لجنة قبول التبرعات والهدايا online عبر المنصات الاجتماعات الإلكترونية بمشاركة أعضاء اللجنة وحضور الدكتور إكرامي جمال، أمين عام الجامعة.

بدأ الدكتور أحمد القاصد الاجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء اللجنة ومنسوبي الجامعة بمناسبة الإحتفالات بعيد الجامعة السنوي الثامن والأربعين، مثمنا جهود أبناء الجامعة لتحقيق أهداف الجامعة، متمنيا للجامعة مزيدا من التميز والتقدم والرفعة.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، أن اللجنة وافقت على قبول التبرعات ببعض الأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة إلى المستشفيات الجامعية والهدايا المقدمة من بعض الشركات وأعضاء هيئة التدريس وفاعلي الخير.

وأضاف القاصد، أنه تم قبول الهدايا المقدمة إلى كليات طب الأسنان، والإعلام، والآداب، والتجارة، والعلوم ،والحقوق، وكلية الزراعة، من العمداء وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

ووجه الدكتور أحمد القاصد الشكر للمتبرعين على حرصهم على المساهمة في تنفيذ رسالة الجامعة في خدمة العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

وقامت اللجنة خلال انعقادها بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال الجلسة السابقة، والمعتمد محضرها في مجلس الجامعة السابق.