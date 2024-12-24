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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"مهارات وأخلاقيات استخدام الحيوانات المعملية" ورشة عمل بمركز البحوث الزراعية

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
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نظمت أكاديمية مركز البحوث الزراعية للتدريب والتنمية البشرية والشهادات المهنية بالتعاون مع المؤسسة المصرية الدولية لعلوم الحيوانات المعملية ورشة عمل بعنوان "أساسيات وأخلاقيات استخدام الحيوانات المعملية في البحث العلمي"  بمعهد بحوث الهندسة الوراثية  التابع لمركز البحوث الزراعية وهو باكورة التعاون بين أكاديمية مركز البحوث الزراعية والمؤسسة المصرية الدولية لتنمية علوم الحيوانات المعملية برئاسة ا.د. خديجة جعفر استاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة ورئيسة لجنة أخلاقيات استخدام الحيوان في التعليم والبحث العلمي بجامعة القاهرة ، وبحضور ٢٣ من اعضاء الهيئة البحثية.
وحاضر في ورشة العمل ا. د منال زكي استاذ صحة الحيوان بكلية الطب البيطري -مديرمركز التدريب والاستشارات بالمؤسسة وعضو لجنة أخلاقيات استخدام الحيوان في التعليم والبحث العلمي. 
وافتتح الورشة كلا من ا.د كريمان دياب المدير التنفيذي للاكاديمية و ا.د. اشرف حسين المشرف العام علي الاكاديمية  وا.د. جيهان حسني مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية.
وشهدت ورشة العمل الجانب  النظري والعملي تفاعلا ومشاركة جيدة من الحضور حول أخلاقيات ومهارات استخدام الحيوانات المعملية كأحد الأدوات الهامة في البحث العلمي وطالب الحضور بمزيد من الدورات التدريبية التخصصية في هذا المجال.

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البحث العلمي الحيوانات المعملية