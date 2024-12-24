تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، أعمال مشروع إنشاء وحدة تراخيص المحال العامة بمركز مطروح بتكلفة ١٦،٦ مليون جنيه على مساحة ٣١٦ مترا مربعا؛ في إطار احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومى ١٠٩ لمعركة وادي ماجد.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، وعدد من مديرى ومهندسي جهاز التعمير والشركة المنفذة.

وأوضح اللواء آمون مرتضى، أن المبنى مكون من بدروم وجراج للعاملين ودور أرضي لاستقبال خدمة مواطنين وصالة انتظار ومكتب إداري، ودورات المياه وبوفيه، كما يشمل الدور الأول والثاني ١٣ مكتب إدارى وعدد من المكاتب الأخرى.



وأكد محافظ مطروح، أهمية إنشاء مبنى وحدة تراخيص المحال العامة مع الترحيب بمقترح ضم المكاتب الفنية المشابهة كإصدار رخص المبانى والإشغالات وغيرها بالمبنى بما ييسر تقديم الخدمات للمواطنين.

محافظ مطروح يتفقد أعمال مشروع إنشاء وحدة تراخيص المحال العامة

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