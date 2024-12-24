إنفوجراف|أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 177 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 17 وحتى 23 ديسمبر الجاري.

وخلال هذا الاسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، 8 قوافل بيطرية مجانية بالاشتراك مع كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، حيث تم تقديم خدمات العلاج لـ (4251) رأس ماشية، وعقد 16 ندوة توعوية إرشادية، وشن حملات على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 5145 كجم مصنعات و مقطعات لحوم وهياكل دواجن، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 152 ألف و 990 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادى المتصدع، كما تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، أعمال الجمعية الزراعية بقرية بتمدة، للاطمئنان على سير العمل ومراجعة السجلات، فضلا عن المرور علي الزراعات الشتوية، وزيارة محطة لفرز وتعبئة محصول الفراولة.

وتم تنفيذ ندوة إرشادية لمشروع ترشيد استهلاك المياه في الأنشطة الزراعية، كما تم ازالة ٧ حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمركز طوخ، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية اجتماع بالإدارة الزراعية بأشمون، لمتابعة سير العمل، كما تم ازالة 8 حالات تعدي على الاراضي الزراعية، فضلا عن مواصلة أعمال تطهير المساقي، كذلك المرور على الزراعات الشتوية وزراعة الحقول الارشادية.

واختتمت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، الدورة التدريبية للنهوض بالمحاصيل السكرية، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى، قوافل بيطرية بجميع انحاء المحافظة حيث تم تقديم 2406 خدمة بيطرية، وتحصين 18740طائر، كما تم المرور على اسواق بيع وتداول الادوية البيطرية، وتم ضبط 132 عبوه ادوية بيطرية منتهية الصلاحية، كما تم عقد 63 ندوة ارشادية للتوعية بالأمراض الوبائية، كما عقد أعضاء فريق الجايكا اجتماع حول مشروع تحسين الزراعة الموجهه للسوق لصغار المزارعين، كما تم استقبال رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات، والمرور على الزراعات القائمة، كما تم عقد ندوة حول الاستخدام الآمن والأمثل للمبيدات، وتم ختام فعاليات دورة مطبقى المبيدات بمركز السنبلاوين، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، متابعة المحاصيل الشتوية بالحقول، كما تم عقد ندوة حول التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، كما أطلقت مديرية الطب البيطري 49 قافلة بيطرية شاملة بعدد من الواحدات البيطرية والمراكز والقرى، وتم تقديم الخدمات البيطرية لحوالي 35740 حيوان، وعقد لقاءات ارشادية، كما تم شن حملات التفتيش على ثلاجات اللحوم، حيث تم ضبط حوالى 1279 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما تم الانتهاء من تحصين 728 ألف و 658 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، متابعة توريد الأقطان، والمرور على الإدارات الزراعية، لمتابعة سير العمل، وإزالة التعديات، كما تم تفقد زراعات البساتين ومراكز تجميع الألبان، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، تفقد الجمعيات الزراعية، ومتابعة توريد الأقطان، كما تم تنفيذ ندوة حقلية لمحصول بنجر السكر، ويوم حقل لمحصول القمح، كما شكلت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، لجنة من مهندسي الإدارة الزراعية بالعلمين لعمل معاينات على أرض الواقع للمزارعين، لصرف الاسمدة، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور على زراعات بنجر السكر، كما تم عقد ندوة إرشادية بجنوب بورسعيد، كما تم عقد يوم حقل لمحصول القمح.

وأطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة دمياط، قافلة بيطرية مجانية تشمل جميع التخصصات ومختلف الفصائل، والكشف باستخدام أجهزة السونار، كما اعلنت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، زراعة 10 حقول ارشادية بمحصول الشعير، زراعة مطرية، كما تم عقد اجتماع بالإدارة الزراعية بالعريش، لمتابعة سير وانتظام العمل، كما اعلنت المديرية توزيع تقاوي الشعير مجانا، كما نظمت مديرية الطب البيطرى، قافلة بيطرية لخدمة المربين بالمجان، كما تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، بعض المزارع بمنطقة وادي الطور وتوزيع التقاوى على بعض المزارعين بالحقول الإرشادية، كما تم فحص أشجار النخيل.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، اجتماع بالإدارة الزراعية بمركز سنورس، للاطمئنان على سير العمل، كما تم المرور علي محلات الأعلاف وحظائر الماشية ومزارع الدواجن، كما تم المرور علي الحقول الإرشادية لمتابعة وفحص محصول القمح، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، المرور على الزراعات البستانية من الفاكهة والخضر والنباتات الطبية والعطرية، كما تم تنفيذ عدد من الندوات إلارشادية بمراكز المحافظة، والمرور على مزارع الإنتاج الحيواني والداجني، كما تم عقد اجتماعات بالادارات الزراعية لمتابعة سير العمل.

وخلال هذا الاسبوع ايضا واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، أعمال المرور لمكافحة الآفات، وتفقد زراعات القمح، بنجر السكر، الفول البلدي، الثوم، والبطاطس، كما تم تنفيذ ندوة بعنوان «كيفية زراعة البصل، واهم التوصيات الفنية الواجب اتباعها، ذلك من خلال مشروع التحول المستدام للموائمة الزراعية فى صعيد مصر، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الاحمر، بجمع الخضروات الطازجة: الباذنجان والكرنب الأحمر، المنزرعة بالصوب الزراعية بالإدارة الزراعيه بالغردقه، كما تم تنفيذ ندوة بعنوان شجره مثمره أمام كل بيت، كما تم مناقشة كيفيه زراعه الاشجار المثمرة والعناية بها، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، المرور على زراعات بنجر السكر، كما تم تنفيذ ندوة ارشادية، حول زراعة محصول قصب السكر بالشتلات والتحول من نظام الرى التقليدى إلى انظمة الرى الحديث، وكذلك عمليات الخدمه لمحصول القمح، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، إزالة 5 حالات تعدى على الاراضي الزراعية، كما تم شن حملات على اسواق المبيدات والاسمدة والاعلاف، وعقد اول ندوة من سلسلة البرنامج التدريبي حول الاستخدام الأمثل والمسؤول للمبيدات، كما نظمت مديرية الطب البيطرى ندوة إرشادية حول الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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