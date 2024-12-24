تركيا تعلن خطة عمل عاجلة في سوريا

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، عن عزم بلاده بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في استكشاف الطاقة وزيادة منطقة النفوذ المشتركة.

جاءت تصريحات أورال أوغلو خلال لقاء مع اتحاد الناشرين الأناضوليين في العاصمة أنقرة، حيث أوضح أن أي اتفاق مستقبلي في هذا المجال سيعتمد على مبادئ القانون الدولي، مشيرًا إلى أن تركيا ستسعى لترسيم الحدود البحرية بشكل يحقق مصالحها ومصالح سوريا في المنطقة.

كما أضاف الوزير أن تركيا لديها خطة عمل عاجلة تتضمن عدة خطوات، أبرزها استئناف خدمات النقل الجوي، السكك الحديدية، والطرق البرية، إلى جانب تحسين شبكات الاتصالات وإعادة تشغيل المطارات في سوريا. وأكد أن من أولويات هذه الخطة تحسين الطريقين السريعين (M4) و(M5) وبناء الجسور المدمرة في سوريا.

وفيما يتعلق بالتعاون في قطاع النقل الجوي، أشار أورال أوغلو إلى أن تركيا تخطط لتسيير رحلات جوية بين دمشق وإسطنبول في المرحلة الأولى من الخطة، وهو ما سيكون جزءًا من الجهود المبذولة لتعزيز التواصل بين البلدين.

كما تطرق الوزير إلى الوضع في سوريا، مؤكدًا أن البنية التحتية في بعض المناطق لا تزال غير فعالة، مشيرًا إلى أن حتى الهواتف الأرضية لا تعمل في بعض الأماكن. كما لفت إلى أن روسيا تتدخل في الوضع الاقتصادي السوري عبر طباعة العملة المحلية، موضحًا أن تركيا ستتدخل للمساعدة في معالجة هذه القضايا وتحسين الظروف المعيشية.

وأعلن أورال أوغلو أن الاستثمارات التركية ستُنفذ من خلال منظمات تركية مثل "تيكا" و"أفاد"، وذلك في إطار دعم الاستقرار وتحسين البنية التحتية في سوريا.