علي ماهر يطالب اللاعبين بالتركيز وانتهاز الفرص أمام الأهلي

يهتم الكابتن علي ماهر المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي ، في الفترة الحالية بالعامل البدني للفريق وذلك في أطار الاستعدادات لمباراته أمام الأهلي القادمة ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وطالب علي ماهر، في جلسة عقدها مع اللاعبين بضرورة التركيز من جانبهم وانتهاز أى فرص للتغلب على الفريق المنافس لحصد الانتصار والحفاظ على صدارة الدوري المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري بقيادة علي ماهر لخوض مباراة الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز الجاري.

المصري يلاقي الأهلي

ويلاقي المصري البورسعيدي نظيره الأهلي، الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، في تمام الثامنة مساءً، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان قد سيطر التعادل السلبي على مباراة المصري خلال اخر مباراة خاضها أمام حرس الحدود، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 11 نقاط بعدما خاض 5 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة.