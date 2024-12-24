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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يفتتح ملعب الإكليرك متعدد الأغراض الرياضية بمركز شباب الهلال

محافظ مطروح يفتتح
محافظ مطروح يفتتح ملعب الإكليرك متعدد الأغراض الرياضية
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افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، ملعب الإكليرك متعدد الأغراض الرياضية يشمل ملعب لكرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد بمركز شباب الهلال بالكيلو ٧ بمدينة مرسى مطروح بتكلفة بلغت مليون و٩٦٠ ألف جنيها؛ وذلك في إطار احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومى مع تفقد وافتتاح عدد من المنشآت الخدمية والتنموية. 

وحضر الافتتاح العمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والدكتور وليد عبدالعزيز رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة، وسليمان فضل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال  وأعضاء النادى. 
    
ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير  خلال اتصال تليفونى للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة؛ على دعم منظومة الشباب والرياضة بالمحافظة وما تم إضافته من ملاعب وأنشطة شبابية مختلفة.

وشهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال الافتتاح عدد من العروض الرياضية للاعبى النادى شملت الكاراتية والسلة واليد ، بالإضافة إلى تفقد صالة أجهزة  الألعاب الرياضية.

وأكد محافظ مطروح على أهمية تعريف المواطنين بما يضمه النادى من أنشطة وتحفيز الشباب على المشاركة مع فتح أبوابه للجميع والاستغلال الأمثل للأجهزة والإمكانيات الرياضية المتطورة بالنادى خاصة مع تواجده وسط منطقة سكنية.

محافظ مطروح يفتتح ملعب الإكليرك متعدد الأغراض الرياضية بمركز شباب الهلال

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