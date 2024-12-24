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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"زراعة الشرقية" تتفقد محطة الطاقة الشمسية بقرية ميت ربيعة ببلبيس

ندوة الزراعة
ندوة الزراعة
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أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية الطاقة الشمسية فى المجالات الزراعية بإعتبارها من أحدث الطرق التكنولوجية المستخدمة ومن أفضل الحلول المثالية لتوفير التكاليف على المزارعين وزيادة الإنتاجية حيث تساهم في  نمو معدل تحسين المحاصيل الزراعية والتحكم بدرجة الحرارة والرطوبة.

ومن جانبه، أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بالمرور الميداني لتفقد محطة الطاقة الشمسية والتى تتبع مشروع بناء القدرة على الصمود بقرية ميت ربيعة بمركز بلبيس بحضور المهندس علي لاشين مدير مكتب الشرقية بالمشروع .

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه خلال المرور الميداني تم الإستماع إلى المزارعين وكيفية  ترشيد إستهلاك المياه من خلال تطوير المروى بمواسير مدفونة تخدم المروى لمساحة 25 فدان كذلك كيفية الحفاظ على المحطة والمحابس لإستدامة المشروع، لافتًا إلى أنه بعد الإنتهاء من الجولة التفقدية تم عقد إجتماع بمقر الجمعية الزراعية لمناقشة مشاكل المزارعين والعمل على حلها.

الجمعية الزراعية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس حازم الاشموني القدرة علي الصمود المجالات الزراعية