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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

نهائي كأس جامعة بني سويف لكرة القدم بين فريقي علوم الرياضة والخدمة الاجتماعية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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شهد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، نهائي بطولة كأس رئيس الجامعة لكرة القدم بين فريقي كلية علوم الرياضة وكلية الخدمة الاجتماعية بنادي الشبان الرياضي، والذي أسفر عن فوز فريق  الخدمة الاجتماعية بضربات الترجيح، ضمن مبادرة 100 يوم رياضة، والمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الأنسان"، لتشمل جميع الجامعات المصرية بهدف تعزيز النشاط البدني وتشجيع طلاب الجامعة علي ضرورة إتباع نمط صحي للارتقاء بالرياضة، وتطوير وبناء شخصية الشباب بالجامعات المصرية، وذلك بحضور الدكتور محمود رجائى عميد علوم الرياضة، والدكتور هنداوى عبد اللاهي عميد الخدمة الاجتماعية  والدكتور حسام الهوارى منسق الأنشطة الطلابية، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، والكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب، والكابتن توني عثمان رئيس مجلس إدارة نادى الشبان الرياضى.


و سلم رئيس الجامعة كأس البطولة للفريق الفائز، مؤكدً طا أن تلك البطولة تم تنفيذها تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة وكانت المباريات بين جميع كليات الجامعة والمدن الجامعية، لتشجيع الطلاب علي ممارسة الرياضة ونشر ثقافة المنافسة، وذلك  في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تتبنى الرياضة كدعامة رئيسية في تنمية وبناء الإنسان، وهي فرصة لتعزيز روح الفريق والمنافسة الإيجابية بين الطلاب وترسيخ الرياضة كأسلوب حياة.

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