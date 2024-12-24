الكرملين: أوكرانيا ترفض محادثات السلام وسنواصل العملية العسكرية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو مستعدة لتسوية "الصراع الأوكراني" من خلال محادثات السلام، بيد أن كييف ترفض المشاركة في هذه العملية.



وأضاف بيسكوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية - "لقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - مرارا - الانفتاح على تسوية الخلافات مع أوكرانيا من خلال محادثات السلام. ومع ذلك، ترفض كييف حاليا المشاركة في المحادثات، ولذا فإننا نواصل عمليتنا العسكرية الخاصة".



وأكد ضرورة أن تحقق العملية الخاصة جميع الأهداف، "التي تضمن لنا أمن بلادنا"، مضيفا أن روسيا تواصل التقدم في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.