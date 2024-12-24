السيسي يوفد مندوبين للتهنئة وحضور الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد وهم: عبد العزيز الشريف إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، أحمد الأنصاري إلى طائفة السريان الأرثوذكس، حسام زعتر إلى طائفة الأرمن الكاثوليك، أحمد رضا إلى الكنيسة الأسقفية، محمد مختار إلى طائفة السريان الكاثوليك، محمد عاطف إلى طائفة الموارنة الكاثوليك.

كما أوفد عددا من اللواءات للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد؛ وهم: لواء شرطة أشرف سعد طه محمد البيلي إلى طائفة الروم الكاثوليك، لواء شرطة وائل حسن عبد العظيم حسيني إلى طائفة الكلدان الكاثوليك، لواء شرطة أحمد طاهر أحمد السيد نصر إلى طائفة اللاتين الكاثوليك.