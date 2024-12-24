المصري تحت 15 عامًا يفوز على وي بستة أهداف لهدف واحد

فاز فريق المصري تحت 15 عام الفئة العمرية "2009 " بقيادة مدربه الكابتن أحمد نبيه على ضيفه فريق وي بستة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الجمهورية "ب"، والتي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء بملعب السيد متولي وأدارها طاقم تحكيم من منطقة دمياط مكون من مصطفى سميح وإبراهيم السوداني وزياد أيمن.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة الثامنة والعشرين، حيث انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري برباعية نظيفة، حيث استهل زياد أيمن أهداف المباراة بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف هداف الفريق مهند زيادة هدفين متتاليين في الدقيقتين السابعة والتاسعة ليتقدم النسور بثلاثية نظيفة في غضون تسع دقائق فقط، قبل أن يختتم يوسف البلتاجي أهداف الشوط الأول بهدف جاء في الدقيقة الرابعة والأربعين.

وفي الشوط الثاني أحرز صهيب حسن الهدف الخامس للنسور في الدقيقة التاسعة، قبل أن يختتم محمد صلاح أهداف النسور في الدقيقة الثالثة والثلاثين قبل دقيقتين فقط من إحراز وي لهدفه الوحيد والذي جاء من ركلة جزاء لتنتهي المباراة التي شهدت تألق يوسف الجرايحى ونور الحناوي وزياد ايمن وصهيب حسن بفوز المصري بستة أهداف مقابل هدف واحد.

مثل المصري في المباراة كل من: يوسف ألمظ لحراسة المرمى، يوسف الجرايحي، إياد رمضان، محمد صلاح ، زياد أيمن لخط الظهر، نور الحناوي، يوسف البلتاجي، محمد هيثم لخط الوسط، صهيب حسن، مهند زيادة، أحمد مصباح لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من مهند أحمد، يحيى أحمد، محمد المهدي، سيف الخولي، آسر بدر.

يذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: كابتن أحمد نبيه مدربًا عامًا، كابتن محمد العتباني مدربًا مساعدًا، كابتن أيمن غريب مدربًا لحراس المرمى، كابتن محمد عجيزة محللًا للأداء، كابتن محمد حبيشي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، كابتن السيد شعيب إداريًا، كابتن أحمد العجوز مسؤولًا للمهمات.

فيما يتكون جهاز الإشراف من: كابتن عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، كابتن عماد العمدة مشرفا على فرق الناشئين، كابتن السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، كابتن محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، كابتن إبراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين، وكابتن عادل فؤاد مسؤولا ماليا.