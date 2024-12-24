وضع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، حجر أساس أول مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمطروح؛ بما تتيحه من تعليم نوعى متميز بشارع على حميدة بمرسي مطروح ،على مساحة إجمالية 8 آلاف متر مربع وبتكلفة 113 مليون جنيه، وذلك في إطار احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومي مع تفقد وافتتاح عدد من المنشآت الخدمية والتنمية.

جاء ذلك بحضور النائبة سحر عيد، والعمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس طارق عبد الله مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، وعدد من مديري الإدارات التعليمية وبمشاركة عدد من طلاب المرحلة الإعدادية.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن المدرسة تتكون من 2 مبنى، كلا منها من دور أرضي و3 أدوار متكرر ( إقامة ـ بها مطعم ومبيت للطلاب، ومبنى تعليمي يضم 12 فصلًا) للبنين والبنات بالإضافة إلى فناء.

محافظ مطروح يضع حجر أساس أول مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

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