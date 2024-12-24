26920 ألف مواطن بالشرقية يستفيدون من خدمات «رعايات مصر»

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، بالجهود الكبيرة التي تبذلها مديرية الشئون الصحية وفريق العمل بمركز الخدمات الطارئة والمشروع القومي «رعايات مصر»، مؤكدًا أن التعاون المثمر بين مختلف القطاعات الصحية يعكس التزام الدولة بتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، كما أثنى على سرعة الإستجابة للحالات الطارئة والتنسيق الفعال بين المستشفيات لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة».

ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة أنه خلال الإسبوع العشرين منذ إنطلاق المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» في أغسطس 2024 م، تم تقديم خدمات طبية متميزة لـ1669 مريضًا من محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة، شملت:

تسكين 1075 حالة بالرعاية المركزة للأمراض الباطنية والمخ والأعصاب.

و 158 حالة بالعناية المركزة للقلب.

و233 طفلًا بالحضانات.

و67 طفلًا بالرعاية المركزة للأطفال.

بالاضافة الي تسكين 9 حالات سموم بعناية السموم.

وتسكين حالة واحدة بعناية الحروق.

كما تم تحويل وتنسيق 126 حالة مرضية لإجراء تدخلات جراحية متقدمة، من بينها 7 حالات قسطرة قلبية طارئة، وحالتان لإذابة الجلطات الدماغية، وحالتان لجراحة متقدمة للأطفال

وأضاف وكيل الوزارة بأن مشروع رعايات مصر قدم الخدمة خلال الـ19 أسبوع منذ إنطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة لعدد 25241 مريض، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهم 26910مريض خلال 20 أسبوع ، مشيراً إلى أن مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلى 137يقدم خدمات تحويل حالات الرعايات المركزة، والحضانات، وحالات الحروق، والغسيل الكلوي الطارئة، هذا بخلاف حالات الحوادث، وتوفير أكياس الدم ومشتقاته، وتحويل الحالات المرضية لعمل العروض، والتنسيق الكامل بين كافة مستشفيات المحافظة.

يُذكر أن محافظة الشرقية قد حققت تقدمًا كبيرًا في تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي في إطار المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة».