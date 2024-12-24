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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"مخنوق فضائي".. محمد التاجي يكشف عن تعرضه لأزمة صحية

محمد التاجى
محمد التاجى
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كشف الفنان محمد التاجى عن تعرضه لأزمة صحية تستوجب إجراء عملية جراحية. 

وكتب “التاجى” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "آخر نكته قبل ما أخش العملية.. مرة واحد مخنوق طلع الفضاء بقى مخنوق فضائي.. تمترارارم تمتم.

ودعا له جمهوره بالشفاء العاجل.

محمد التاجي من مواليد 28 أبريل 1954 عمل في المجال الفني منذ أواخر السبعينيات، وذلك في عشرات الأدوار المساعدة بين السينما والتليفزيون والمسرح، لكن كانت أغلب مشاركاته تليفزيونية، ومن أهمها: (هو وهي، بوابة الحلواني، لا، الزيني بركات، أبو ضحكة جنان).

الفنانى محمد التاجى يجرى عملية جراحية تعرض الفنان محمد التاجى لازمه صحية اخر نكته لمحمد التاجى