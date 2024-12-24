"مخنوق فضائي".. محمد التاجي يكشف عن تعرضه لأزمة صحية

كشف الفنان محمد التاجى عن تعرضه لأزمة صحية تستوجب إجراء عملية جراحية.

وكتب “التاجى” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "آخر نكته قبل ما أخش العملية.. مرة واحد مخنوق طلع الفضاء بقى مخنوق فضائي.. تمترارارم تمتم.

ودعا له جمهوره بالشفاء العاجل.

محمد التاجي من مواليد 28 أبريل 1954 عمل في المجال الفني منذ أواخر السبعينيات، وذلك في عشرات الأدوار المساعدة بين السينما والتليفزيون والمسرح، لكن كانت أغلب مشاركاته تليفزيونية، ومن أهمها: (هو وهي، بوابة الحلواني، لا، الزيني بركات، أبو ضحكة جنان).