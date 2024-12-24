محافظ الشرقية يجتمع برؤساء المراكز والمدن والأحياء

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم اجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم وذلك عقب صدور قراره بحركة تنقلات بعد متابعة مستمرة لادائهم ولإعادة تنظيم العمل بينهم والذي يأتي في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة.

استهل المحافظ الإجتماع بتقديم التهنئة للسكرتير العام المساعد محمد نعمه كُجك والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والسيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير ، لترقيتهم وحصولهم على الدرجة العالية من وزارة التنمية المحلية.

كما رحب المحافظ بالمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد واللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة ههيا والعميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينة مشتول السوق الجدد، متمنيا لهم التوفيق والسداد في تأدية مهام عملهم الجديد.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية على ضرورة تواجد المسؤول التنفيذي بالشارع و الالتحام بالمواطنين والتعرف على احتياجاتهم و الإهتمام بأعمال النظافة والتجميل وكذلك رفع تراكمات القمامة من الشوارع و الميادين أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

كما شدد المحافظ على تكثيف حملات رفع الإشغالات من الشوارع و الميادين الرئيسية وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الطريق، قائلاً:" لن أسمح بوجود إشغالات بالشارع ، ولن أقبل أن يقصر أحد في عمله".

كما وجه المحافظ بمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة لسرعة الإنتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد، مؤكداً أن حجم العمل والمسؤولية كبير يتطلب مسؤول تنفيذي قادر على العطاء يعمل على مدار الـ ٢٤ ساعه مطالباً الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين.

وفي نهاية الاجتماع كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتسهيل مهام العاملين بادارتي المتابعة الميدانية والمراجعة الداخلية والحوكمة وتوفير الجو الملائم لهم أثناء أداء الأعمال المكلفين بها، كما أعطى المحافظ مهلة لرؤساء المراكز والمدن لإعداد مقترح موضح به الاحتياج الفعلي لنواب رؤساء المراكز والمدن مع عمل تقييم لسكرتيري المجالس والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية تمهيداً لإعتماد حركة تنقلات وتغييرات تُساهم في تحسين منظومة العمل والإرتقاء بكافة الخدمات المؤداة للمواطنين.