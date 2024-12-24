وضع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، حجر أساس المعهد الأزهري للفتيات بمنطقة الكيلو 4 إعدادى _ثانوي، وذلك في إطار احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومي مع تفقد وافتتاح عدد من المنشآت الخدمية والتنمية.

جاء ذلك بحضور النائبة سحر عيد، والعمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والشيخ عطية سالم وكيل المنطقة، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن المعهد يقام على مساحة الكلية للمشروع 2836 مترا مربعا ومساحة المبنى 750 مترا مربع، بتكلفه إجماليه 24 مليون 569 ألف جنيه، ومكون من ثلاث طوابق أرضي وأننين علوي يضم 13 فصلا، بالإضافة إلى الخدمات والأنشطة ضمن الخطة الاستثمارية للأزهر الشريف.

ووجه محافظ مطروح بالعمل على سرعة التنفيذ وإزالة كافة العقبات لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال خلال 10 أشهر بدلا من عام لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي القادم 2025/ 2026 وبما يستوعب مزيد من الكثافة ويمنع التسرب من التعليم خاصة مع الإقبال الكبير لأبناء مطروح على التعليم الأزهري.

محافظ مطروح يضع حجر أساس المعهد الأزهري للفتيات

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