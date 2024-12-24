23.7 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 10 أشهر

الثلاثاء 24/ديسمبر/2024 - 03:09 م

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 23.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي.

وقال بيان للبنك المركزي، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023).

كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/أكتوبر 2024 ارتفاعًا بمعدل 80.0% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليار دولار).

لتشهد بذلك الشهور العشر الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/أكتوبر 2024) ارتفاعًا بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار).