ضبط المتهمين بفيديو قيادة سيارات برعونة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائدى سيارتين بآداء حركات إستعراضية بالإسكندرية.. وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائدى سيارتين ملاكى بالسير برعونة وأداء حركات إستعراضية بطريق الإسكندرية الصحراوى إتجاه النوبارية مُعرضين سلامتهم والأخرين للخطر.

بالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية من تحديد وضبط السيارتين وقائديها (عاطلان "أحدهما لايحمل رخصة قيادة"- مقيمان بمحافظة البحيرة)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديها.



الفيديو من هناااا