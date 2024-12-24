وكيل تعليم بني سويف تلتقي بمسؤولي وحدة السكان بالمحافظة

التقت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف بمسؤولي وحدة السكان بالمحافظة.

ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف بضرورة تفعيل وحدة السكان بمختلف القطاعات، بحضور محمد سيد البحيري مدير وحدة السكان المركزية بالمحافظة والدكتور هاني رجائي مدير عام التعليم العام والدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية وعمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية وهاجر حسين مسئول التنسيق والمتابعة بوحدة السكان ومنال عاشور مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، وذلك لمناقشة آخر مستجدات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان والاحتياجات اللازمة لتنفيذ خطة وحدة السكان والتعرف على إيجابيات وسلبيات الفترة الماضية والوقوف على خطة الوحدة في الفترة المقبلة.

ووجهت وكيل الوزارة بضرورة تفعيل دور الوحدة بالشكل الأمثل وذلك لما لها من أهمية بالغة في المتابعة الدورية لمعدلات الزيادة السكانية والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدة على تقديم كافة أوجه الدعم لوحدة السكان للقيام بالدور المطلوب منها على أكمل وجه موجهة بضرورة التوعية بأخطار القضية السكانية وأثرها على الاقتصاد وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج بالمدارس المتمثلة في الندوات والمحاضرات ولافتات إرشادية.

وأضاف محمد البحيري مدير وحدة السكان بالمحافظة بأن القاء تناول آخر مستجدات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وخطة العمل في المرحلة المقبلة، كما ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالقضية السكانية أبرزها

(الأمية، التسرب من التعليم، ظاهرة الزواج المبكر)، ومناقشة إعادة هيكلة وحدة السكان بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية.

وأشار إلى عقد اجتماعات شهرية لمتابعة المشكلات وإيجاد الحلول وإعداد تقارير وتحديد المعوقات لتلافيها، مضيفا أن تشكيل وحدات السكان جاء بناء على تكليفات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف وتحت إشراف نائب المحافظ بلال حبش بضرورة تفعيل دور وحدة السكان لتسريع الإستجابة للقضية السكانية بالمحافظة والوقوف على تطورات الموقف السكاني وتداعياته.