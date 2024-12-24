حملات لإدارتي العلاج الحر ومراقبة الأغذية على 4290 منشأة طبية وغذائية بالفيوم

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود مديرية الصحة خلال العام الجاري 2024 والتي استعرضها تقرير الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة.

وأشاد المحافظ، بالجهود المبذولة من قِبل العاملين بمديرية الصحة وجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائماً ما يؤكد على أهمية هذه القطاع وضرورة الارتقاء به، لما له من تأثير مباشر على حياة الإنسان.

وأوضح التقرير، قيام إدارة الإعلام والتثقيف الصحي، بتنفيذ 14634 ندوة توعوية وتثقيفية، منها 762 ندوة توعوية خلال القوافل العلاجية التابعة لمديرية الصحة استفاد منها 22754 مواطن، وتنظيم 6614 ندوة توعوية ضمن مبادرة 100 مليون صحة حضرها 122143 مواطن، و6640 ندوة على مستوى الإدارات الصحية حول موضوعات "رعاية الأم والجنين، والاعتلال الكلوي، واكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، والأمراض المزمنة، والأمراض الوراثية، والأورام السرطانية، والرعاية الصحية والنفسية لكبار السن، وأهمية الكشف المبكر عن السكر وذلك بحضور 18053 مواطن، كما تم تنظيم 182 ندوة بالمدارس حول "التغذية السليمة"، ومكافحة التدخين، والأنفلونزا الموسمية والمستجدة، وإدمان الهواتف الذكية، والنظافة العامة والشخصية، ومرحلة المراهقة والتغيرات الجسمية والنفسية، والأمراض الطفيلية، و78 ندوة ضمن مبادرة مدينة آمنة من العنف ضد النساء، و57 ندوة خلال الأعياد الدينية , و301 ندوة على مستوى المستشفيات العامة والمركزية والتأمين الصحي وقصر الثقافة.

وقامت إدارة الجودة خلال العام 2024 بتدريب العاملين بمستشفيات الفيوم على منهجية 5s، وتقييم المستشفيات بأداة SAT، حيث تم تنفيذ 17 دورة تدريبية بالتنسيق مع الإدارة العامة للجودة بوزارة الصحة على تطبيق معايير ال GAHAR داخل المنشآت الصحية حضرها 500 متدرب، وتنفيذ 4 دورات تدريبية عن أساسيات الجودة للأطباء المقبلين على الترقية حضرها 130 متدرب، وتدريب 30 متدرباً على منهجية البحث العلمبي.

كما قامت إدارة العلاج الحر بالمرور الميداني على 1645 منشأة طبية، وتنفيذ 290 قرار غلق إداري، وكذا استصدار 206 رخصة جديدة لمنشآت طبية، وتحرير 26 محضر نيابة عامة، وقامت إدارة مراقبة الأغذية بالمرور الميداني على 2645 منشأة غذائية، وتحرير 7245 محضر جنحة، كما قامت بإعدام 3999 كيلو خضراوات وفاكهة تالفة، و912 لتر مشروبات وعصائر منتهية الصلاحية، والتوصية بغلق 117 منشأة لعدم وجود تراخيص أو عدم توفر الاشتراطات الصحية بها، بالإضافة إلى منح 9199 شهادة صحية.

وكشف التقرير عن قيام إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية بتقديم مساعدات مالية وعينية لعدد 10830 مريض غسيل كلوى, وتقديم مساعدات لـ3645 من مرضى الجذام، وتقديم إعانات لـ1026 مريض درن رئوي، وعمل أبحاث اجتماعية لعدد 8726 مريض غسيل كلوي، و2435 مريض درن رئوي، و11222 مريضاً من المترددين على المستشفيات، فضلاً عن تنظيم 6302 ندوة توعوية بجميع المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، ومتابعة إجراءات استلام الأطفال بمركز كريمي النسب بالمركز الطبي بالحادقة، كما استقبلت إدارة خدمة المواطنين 832 شكوى، قامت بالتعامل مع 830 حالة وجارى التعامل مع حالتين.

وأشار التقرير إلى قيام إدارة المعامل بإجراء 395870 تحليل كيمياء وأملاح بالمستشفيات، و29910 تحليل فيروسات، و11235 دلالات أورام، و625 تحليل PCR، كما تم عمل 482 تحليل مخدرات بالمعمل المشترك، بينما قام المعمل المشترك بتحليل 18690 عينة مياه مرشحة و466 عينة مياه غسيل كلوي، و101 عينة من حمامات السباحة، و4832 عينة أغذية، و244 عينة صرف، و70 عينات مياه معبأة، فيما قام المجلس الطبي العام (القومسيون الطبي) بتوقيع الكشف على 23763 سائق، و3838 كشفاً لكارت الإعاقة، و11641 كشفاً على المتقدمين لمعاش كرامة، وعدد 1227 كشفاً للعلاج على نفقة الدولة، إضافة إلى 1397 كشفاً متنوعاً، و56 كشف منع من السفر، و109 إجازات مرضية.

كما قامت إدارة الأمراض المتوطنة (إدارة الملاريا) بمتابعة حالة العائدين من الدول الموبوءة، وعلاج 18 حالة إيجابى ملاريا، وتوفير العلاج الوقائي من الملاريا بمكتب المسافرين بالمركز الطبي بالحادقة، وكذا توفير جميع الأدوية الخاصة بعلاج الملاريا فى مستشفى الحميات، وتنظيم ندوات توعوية وتثقيفية للفريق الطبي ببعض الوحدات، وسحب 700 عينة يقظة وبائية من جميع قرى ومراكز المحافظة، بينما قامت إدارة البلهارسيا بفحص 837260 مواطن بمعامل المتوطنة بالوحدات والمستشفيات، وعلاج 68 حالة بلهارسيا، كما تم اكتشاف وعلاج 34873 حالة إيجابى طفيليات معوية، وقامت إدارة الأسنان بالكشف على 149597 مريضاً بعيادات الأسنان بالمستشفيات خلال عام 2024، وتوقيع الكشف على 192612 مواطناً من المترددين على العيادات بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتنفيذ عدد 1626 ندوة للتثقيف الصحي بالوحدات والمستشفيات حضرها 16952 شخص، وتناولت موضوعات "كيفية المحافظة على صحة الفم والأسنان، وأمراض القلب والسكر وعلاقتها بصحة الفم والأسنان، ومخاطر التناول العشوائي للمضادات الحيوية، وأضرار التدخين على صحة الفم والأسنان، ومخاطر الخلع المبكر لأسنان الأطفال، كما تم تنفيذ 3 دورات تدريبية لأطباء الأسنان بالوحدات الصحية، لرفع كفاءتهم العلمية، وذلك بالتنسيق مع كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم.

فيما أشار التقرير إلى قيام إدارة مكافحة العدوى، بالمرور المشترك مع إدارة العلاج الحر على مراكز الغسيل الكلوي والحضّانات بالمنشآت الخاصة، والمرور على وحدات الرعاية الصحية، لتقييم إجراءات مكافحة العدوى، وتنظيم 21 دورة تدريبية لفرق مكافحة العدوى، وتدريب مقدمي الخدمة الطبية بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، وتنفيذ دورة تدريبية للأطباء المقبلين على الترقية، بينما قامت إدارة الإعلام والتربية السكانية بعقد 449 ندوة حول مفهوم الصحة الإنجابية، والتربية السكانية للمراهقين والتغيرات الفسيولوجية والسيكولوجية فى سن البلوغ، ومتابعة الحمل، وعلامات الحمل الخطر، وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن الأورام، والزواج المبكر، والأمراض الوراثية الناجمة عن زواج الأقارب، والأمومة الآمنة، وتسوس الأسنان والرضاعة الطبيعية، وأضرار التدخين.

وشاركت إدارة الصيدلة فى تدريب الألف يوم الذهبية، وقامت بتنظيم 12 دورة تدريبية حضرها 805 صيادلة، للتدريب على السياسات واللوائح المنظمة للعمل الصيدلي وسياسات التخزين والدورة المستندية، كما تم تنسيق 11 دورة تدريبية مع الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان، والمرور مع لجنة التحسين لوحدات الرعاية الأساسية على وحدات التطوير، كما تم فحص 114000 فاتورة نفقة دولة على المنظومة الإليكترونية، وإنجاز 4532 مرور على الصيدليات والمخازن بالمستشفيات ومخازن الأدوية التابعة لمديرية الصحة.

وقام البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بتنظيم عدد من الندوات بمراكز الفحص والمشورة، والمدارس، ومراكز غسيل الكلى، وعمل 50 مرور على مراكز الغسيل الكلوي، وقامت إدارة التمريض بالمرور على جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات، وتنفيذ 25 دورة تدريبية حضرها 1329 ممرض وممرضة من جميع المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، حول أعمال التمريض بالعنايات والاستقبال والطوارئ والعمليات والحضّانات والرعاية الأساسية والكلى.



بينما قامت إدارة رعاية الأمومة والطفولة بصرف 301444 علبة لبن للأطفال بالمرحلة الأولى أقل من 6 شهور، وصرف 223369 علبة من ألبان المرحلة الثانية، كما تم سحب 82770 عينة غدة درقية للأطفال حديثي الولادة، وفحص 75664 حالة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع، كما تم فحص 43633 سيدة حامل ضمن مبادرة صحة الأم والجنين، وفحص 56104 من الشباب المقبلين على الزواج، واستصدار 55667 شهادة زواج، كما تم عقد 25 دورة تدريبية لمختلف الفئات الطبية.

كما كشف التقرير عن استفادة 578048 سيدة خلال عام 2024 من مبادرة دعم صحة المرأة، و260804 من الذكور والإناث فوق 40 عاماً من مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض، كما استفاد 412596 مواطن فوق 18 سنة من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام، واستفاد 32398 من السيدات الحوامل من مبادرة فحص الأم والجنين، كما تم فحص 79248 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة السمعيات خلال عام 2024.

وعلى صعيد المشروعات التي تابعتها إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة، فقد تم الانتهاء من تطوير مستشفى الصدر بالفيوم، بتمويل وزاري، وإنشاء قسم جديد للغسيل الكلوي بمستشفى سنورس المركزي، بقيمة مليوني ومائتي ألف جنيه، كما تم رفع كفاءة مدرسة التمريض بمستشفى سنورس المركزي تمويل موازنة 2024/2025، بقيمة 651 ألف جنيه، ومركز كريمي النسب "الأطفال المعثور عليهم" بمركز طبي الحادقة، بقيمة 200 ألف جنيه، ورفع كفاءة قسمي تفتيت الحصوات والأشعة المقطعية بمستشفى الفيوم العام، بقيمة 700 ألف جنيه، إضافة إلى تزويد القسم بجهاز لتفتيت الحصوات، تبرع من البنك الأهلي، وتطوير عدد من الأقسام والخدمات بمستشفى سنورس المركزي، بقيمة مليون و572 ألف جنيه، وتطوير ورفع كفاءة عدد من الأقسام بمستشفى أبشواى، تمويل موازنة بقيمة مليون جنيه، بالإضافة إلى إجراء أعمال صيانة لبعض المراكز الطبية بالمحافظة "أبو جنشو، سنهور القبلية، الغرق، سرسنا، كيمان فرس، الشواشنة، منشية عبدالله"، بقيمة 750 ألف جنيه.

فيما يجري العمل على قدم وساق لنهو عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والتي تشمل إنشاء مستشفى الفيوم العام الجديد بدمو، بقيمة تقديرية مليار جنيه، وإنشاء مستشفى يوسف الصديق الجديدة على مساحة 195000 متر مربع بسعة 222 سرير، بتمويل من وزارة الصحة بقيمة مليار و365 مليون جنيه، كما تم عمل قسم للحضّانات والعناية المركزة بمستشفى فيديمين، تبرع من لجنة الزكاة بالقرية، وجارى اتخاذ اللازم لتوريد وتركيب المولد استعداداً لتشغيله، وجارى العمل بمشروع إحلال وتجديد مركز تنمية الأسرة بقرية قوتة، بتمويل من وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى رفع كفاءة بعض الأقسام بمستشفى الرمد، بتمويل موازنة بقيمة 615 ألف جنيه، ورفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارىء بمستشفى فيديمين المركزي، بتمويل موازنة بقيمة 675 ألف جنيه.

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