بالصور.. توزيع مجات حرارية ودراجات هوائية ضمن "صحتنا في صحة كوكبنا" بالأقصر

دشنت جامعة الأقصر بالتعاون مع وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، مبادرة بعنوان "صحتنا في صحة كوكبنا"، والتي تضمنت إقامة ورشة عمل وتوزيع مجات حرارية ودراجات هوائية على الطلاب الفائزين المشاركين بالمبادرة، وذلك تحت رعاية الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، وجاءت المبادرة تفعيلاً للمبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان) لطلاب جامعة الأقصر.

مبادرة صحتنا في صحة كوكبنا

وتستهدف المبادرة طلاب الجامعة، لتوعيتهم بأهمية تعميق الهوية الوطنية بضرورة الحفاظ علي مجتمعاتنا نظيفة صحية وآمنة متكيفة مع التغيرات المناخية مع التعريف بعدد المحميات الطبيعية في مصر.

بدأت فعاليات المبادرة، بكلمة افتتاحية للدكتورة رضا عطا الله منسق التواصل المجتمعي بجامعة الأقصر، وتناولت الكلمة الترحيب بضيوف مكتب وزارة البيئة والتعريف بالمبادرة وأهدافها، تلي ذلك كلمة الدكتور أسامة أبو النصر عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر، والتي أبلغ فيها الحضور تحيات رئيس الجامعة، وأكد فيها علي دور الجامعة في نشر الوعي البيئى لدي الطلاب والتعريف بأهمية التكييف مع التغيرات المناخية.

توزيع دراجات هوائية على 20 من الطلاب الفائزين بجامعة الأقصر

تلي ذلك كلمة الدكتور محمد مصطفى مدير إدارة التخطيط والتدريب والتوعية بمكتب وزيرة البيئة تناول خلالها التعريف بخطورة التغيرات المناخية علي النظام البيئى والصحة العامة للبشر والحيوان والنبات والكائنات البحرية، اعقبها فتح نقاش مفتوح مع الطلاب وسؤالهم وتلقي الإجابات الصحيحة مع تسليمهم جوائز قيمة، تتمثل في مجات حرارية ودراجات هوائية، تم توزيعها على الطلاب الفائزين وعددهم ٢٠ طالب وطالبة.

ومن جانبها، أشادت رئيس جامعة الأقصر بالمبادرة وأهدافها المتميزة، مشيرة إلي دور الجامعة في دعم مثل تلك المبادرات المتميزة حفاظا علي البيئة وتماشيًا مع التغيرات المناخية المتغيرة.

تضمنت فعاليات المبادرة، تنفيذ ورشة عمل أقيمت تحت إشراف الدكتور محمد مصطفي مدير إدارة التخطيط والتدريب والتوعية بمكتب وزيرة البيئة، وإسلام عبد المجيد مدير عام إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة البيئة، والمهندس عصام السعداوي مدير التوعية والإعلام بقطاع شئون الفرع بوزارة البيئة، والمهندس حموده صالح مدير فرع الأقصر بوزارة البيئة، والمهندسة هنادي هاشم مدير إدارة الإعلام بوزارة البيئة فرع الأقصر، والمهندس ابو المجد عامر مدير ادارة خدمة المواطنين، والدكتور محمد عبد الغني مدير محمية الدبابية، والدكتور محمد عبده نائب مدير محمية الدبابية.

أشرف علي تنفيذ المبادرة، كلاً من: الدكتورة رضا عطاالله منسق التواصل المجتمعي بجامعة الأقصر، والدكتورة هناء محمد حامد مدير الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من مسئولي الإدارة، وزينب محمد حامد ونوال محمود محمد بإدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر.

مبادرة صحتنا في كوكبنا (1)

مبادرة صحتنا في كوكبنا (1)

مبادرة صحتنا في كوكبنا (2)

مبادرة صحتنا في كوكبنا (2)

مبادرة صحتنا في كوكبنا (3)

مبادرة صحتنا في كوكبنا (3)

مبادرة صحتنا في كوكبنا (4)

مبادرة صحتنا في كوكبنا (4)

مبادرة صحتنا في كوكبنا (5)