سيراميكا كليوباترا يتصدر قمة ترتيب القسم الثالث لدوري الكرة النسائية

تصدر فريق الكرة النسائية لنادي سيراميكا كليوباترا، قمة ترتيب القسم الثالث بعد نهاية الدور الأول في الدوري المصري الممتاز.

واستطاع نادي سيراميكا، أن يحقق عدة مباريات متميزة ، تألق خلالها بالفوز على جميع منافسيه، حيث حصد الفريق 18 نقطة جمعها من خلال خوضه لـ7 مباريات فاز في 6 مباريات منها.

وحقق فريق سيراميكا للكرة النسائية، الفوز على سيتي كلوب بـ5 أهداف مقابل هدف واحد، وكذلك سحق مركز شباب البرجاية بثلاثة أهداف مقابل هدف، واستطاع أن يحافظ على نظافة شباكه امام كهرباء جنوب قاهرة واحرز هدفين في شباكهم، كما أحرز 4 اهداف نظيفة على مدينة نصر، وكذلك حقق هدف نظيف في شباك اسمنت حلوان ، وفاز على ستارز سبورت بهدفين نظيفين والبطل الاوليمبي بـ4 اهداف نظيفة ، وتعادل في مباراته 2-2 امام النصر للمواسيير.

ويسعى الفريق حاليا لاستكمال تدريباته للحفاظ على المستوى الذي وصلت له اللاعبات.

الجهاز الفني والإداري

ويأتي تشكيل الجهاز الفني والإداري لفريق الكرة النسائية كالآتي: كابتن احمد حنفى رئيس القطاع ،كابتن احمد طلعت مدير فنى الفريق الأول ومشرف على القطاع، كابتن مريم عادل محمد عصمت مدرب عام الفريق الأول، كابتن ايمن حمدى عبد الحليم غازى مدرب حراس الفريق الأول، دكتور نورهان احمد مصطفى أخصائي علاج طبيعي واصابات ملاعب، دكتور رانيا محمد ابراهيم عبد المقصود السيمرى استشارى تغذية ، كابتن محمد تاج مسؤول مهمات ، كابتن محمد جلال محمد احمد ابو الليل مدير إدارى القطاع، وكابتن أيمن نوير مخطط الأحمال.

في سياق آخر، انتهت يوم الجمعة الماضي مباريات الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري لكرة القدم النسائية.

وشهدت هذه الجولة، مواجهات قوية يأتي أبرزها فريق الزمالك ضد الجونة، والأهلي ضد بالم هيلز، ومسار ضد زد إف سي.

ويتصدر النادي الأهلي بقيادة الفرنسي ديميتري لوبوف حتى الان جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية بفارق ٣٣ نقطة.

وجاءت نتائج الجولة كالاتي:

اتحاد بسيون 1-1 المعادى و اليخت

الاتحاد السكندري و مودرن سبورت (تم تأجيلها لسوء الأحوال الجوية)

الجونة 1-6 الزمالك

بيراميدز 0-3 المقاولون العرب

مسار إف سي 3-0 زد إف سي

بالم هيلز 11-0 الأهلى

المصري1-1 إنبي