بالفيديو.. تفاصيل حصول المركز القومي للبحوث على المركز الأول بتصنيف "سيماجو"

كشف الدكتور ممدوح معوض علي، رئيس المركز القومي للبحوث، تفاصيل حصول المركز على المركز الأول في تصنيف سيماجو الإسباني للبحوث، قائلًا إن المركز يحصل على المركز الأول في هذا التصنيف للعام الثالث على التوالي، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف هو تصنيف أسباني عالمي يصنف المراكز والمعاهد البحثية بحسب 3 محاور أساسيين.

وأضاف "معوض" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن المحور الأول يتعلق بالأبحاث العلمية وعدد الاستشهادات بها، ويُقاس بمدى تأثير البحث العلمي ومدى استفادة المجتمع الأكاديمي منه والمحور الثاني فيتمثل في مستوى الابتكار في الأبحاث، بينما المحور الثالث يتعلق بالمؤشرات والخدمات المجتمعية التي تقدمها الجهة البحثية، ويتم تقييم المساهمة الفعلية لهذه المراكز في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتابع، أن المركز القومي للبحوث يواصل عمله على إجراء الأبحاث التي تستهدف خدمة الاقتصاد الوطني، فضلا عن أن الأبحاث التي يتم تنفيذها في المركز تهدف إلى تقديم حلول عملية تساهم في تطوير الصناعات المحلية وتحسين الخدمات المجتمعية، موضحًا أن المركز يسعى دائمًا لتطوير معايير البحث العلمي وتعزيز التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات العلمية، سواء المحلية أو العالمية، بهدف الارتقاء بمستوى البحث العلمي في مصر.

وأردف، رئيس المركز القومي للبحوث، أن التعاون بين سيماجو ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذا العام يعد خطوة هامة نحو تعزيز دور المعاهد والمراكز البحثية في تطوير السياسات العلمية والتقنية في البلاد، إذ أنه يعكس اهتمام الدولة المستمر في تطوير قطاع البحث العلمي ويعزز من موقف مصر في الساحة العالمية.