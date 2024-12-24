أهالي سوهاج يشيعون جثمان النائب جبالي المراغي إلى مثواه الأخير.. صور

في مشهد مهيب، شيّع المئات من أهالي محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، جثمان النائب الراحل جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق، إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في قرية المراغة، وسط حضور حاشد من الأهالي والقيادات النقابية والتنفيذية.

وشارك في تشييع الجنازة الآلاف من أبناء مدن ومراكز وقرى محافظة سوهاج، إلى جانب عمد ومشايخ العائلات، حيث انطلقت الجنازة من المسجد الكبير بمدينة المراغة، وسط مشاعر من الحزن والأسى، قبل أن يتم دفن الراحل في مقابر العائلة.

وكان النائب جبالي المراغي، الذي توفي أمس الاثنين بعد صراع مع المرض، قد شغل عدة مناصب بارزة في العمل النقابي والبرلماني، حيث كان رئيسًا لاتحاد عمال مصر الأسبق، وعضوًا في مجلس النواب السابق، ورئيسًا للجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

ويُعتبر جبالي المراغي أحد أبرز الشخصيات النقابية في مصر، حيث ترك بصمة واضحة في الدفاع عن حقوق العمال والنهوض بمكتسباتهم، وكان له دور كبير في تحسين أوضاع العمال المصريين.

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