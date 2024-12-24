الإسماعيلي يعلن فتح باب الاختبارات لدعم فرق الكرة النسائية

أعلن نادي الإسماعيلي، فتح باب الاختبارات بالمجان لدعم صفوف فرق الكرة النسائية.

وأضاف النادي الإسماعيلي، أنه سيتم فتح باب الاختبارات بداية من يوم الجمعة المقبل الموافق 27 ديسمبر لتستمر حتى يوم 27 من شهر يناير المقبل لعام 2025، على أن يكون الاختبار متاح لكل الأعمار بداية من مواليد 2011 حتى الفريق الأول.

موعد الاختبارات

وأشار النادي، إلى أن الاختبارات سيتم إقامتها يومي الاثنين والجمعة من كل أسبوع، بالملعب الفرعي رقم 2 بمقر النادي.

وأوضح النادي، أن الاختبارات ستتم يوم الاثنين في تمام الساعة الثالثة عصرا، بينما تقام الاختبارات يوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساءا.

في سياق آخر، انتهت يوم الجمعة الماضي مباريات الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري لكرة القدم النسائية.

وشهدت هذه الجولة، مواجهات قوية يأتي أبرزها فريق الزمالك ضد الجونة، والأهلي ضد بالم هيلز، ومسار ضد زد إف سي.

ويتصدر النادي الأهلي بقيادة الفرنسي ديميتري لوبوف حتى الآن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية بفارق ٣٣ نقطة.

وجاءت نتائج الجولة كالاتي:

اتحاد بسيون 1-1 المعادى و اليخت

الاتحاد السكندري و مودرن سبورت (تم تأجيلها لسوء الأحوال الجوية)

الجونة 1-6 الزمالك

بيراميدز 0-3 المقاولون العرب

مسار إف سي 3-0 زد إف سي

بالم هيلز 11-0 الأهلى

المصري1-1 إنبي