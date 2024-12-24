راغب علامه ينفي مكالمة صوتية منسوبة له مع عبدالله بالخير عن حزب الله

نفى النجم راغب علامة، علاقته بالمكالمة الهاتفية التي انتشرت بينه وبين الفنان عبد الله بالخير، عبر صفحته الرئيسية على منصه إكس، مستنكراً كل ما قيل وما جاء من تصريحات على لسانه.

وأكد أن الحديث تم تركيبه من طريق الذكاء الاصطناعي وجرى تقليد صوته وتسجيل حديث غير صحيح ونفي هذا الاتصال جملةً وتفصيلاً، مؤكدا على انه سوف يلاحق الموضوع

وانتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اتصالاً هاتفياً بين عبدالله بالخير وراغب علامة، يبلغ فيه الأخير الفنان الإماراتي بأنه نازل على بيروت، فيقول له سلّم على ست الدنيا، ليستطرد راغب، ما عاد فيه نصرالله، في إشارة إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

وينتهي الاتصال بضحكة بالخير، وترتب على ذلك إثارة حالة من الغضب ضد راغب علامة، بسبب المكالمة الصوتية المنسوبة إليه مما دفع الإماراتي عبد الله بالخير، للتصدى لهذا الهجوم عبر السوشيال ميديا ليؤكد أنه تعرّض لخديعة، والمتصل لم يكن النجم اللبناني.

وأكد بالخير أنه تعرّض لخديعة من طرف ثالث باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهو أنه لم يكن يعلم أن الشخص الذي تحدث معه ليس علامة، إنما أحد الأشخاص الذين قلّدوا صوته حيث تواصل مع راغب .

الذي لم يكن يعلم بشيء مشيرا الى انه لم يتمكن من التمييز بين صوته وصوت الطرف الثالث الذي قلّد صوت راغب علامه”.

وأضاف بالخير: “وصلوا هالرسالة لراغب وأنا أعتذر منه ولا أريد أن أتسبب بأي أذى له ولأي شخص، ولكن يجب التنبه من التعرض لمثل هذه الخدع مرة أخرى”، مشدّداً على أنه سيكون حذراً حتى لا يتكرر هذا الأمر معه

تجدر الاشارة الى ان مدرسة السان جورج في الضاحية الجنوبية لبيروت، المملوكة للفنان راغب علامة، تعرضت إلى التخريب والتكسير، كما كتبت عبارات مؤيدة لأمين عام حزب الله السابق حسن نصر الله ومناهضة للفنان اللبناني.

أتي هذا في أعقاب اتهام راغب علامة بـ"الإساءة" لنصر الله، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر اتصالاً هاتفياً منسوبا له مع الفنان الإماراتي عبد الله بالخير، حيث يخبر المتصل الذي قيل إنه علامة، زميله الإماراتي بأنه سيسافر إلى بيروت ويضيف: “ما عاد فيه نصر الله ارتحنا منه”