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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكة الحديد تتيح عدة طرق للدفع والحصول على تذاكر القطارات

دفع تذاكر السكة الحديد
دفع تذاكر السكة الحديد
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أعلنت هيئة السكة الحديد عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات وطرق الدفع من خلال عدد من الطرق المختلفة وذلك تيسيراً على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر؛ حيث يمكن لجمهور الركاب الحصول علي تذاكر السفر من خلال : 
1- شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.
2- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات.
3- الحجز عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة.
4- الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets 
5-الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول   Egyptian National Railwaysويتم الحصول

 6- عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية   Play store & App store .

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