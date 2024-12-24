السكة الحديد تتيح عدة طرق للدفع والحصول على تذاكر القطارات

أعلنت هيئة السكة الحديد عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات وطرق الدفع من خلال عدد من الطرق المختلفة وذلك تيسيراً على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر؛ حيث يمكن لجمهور الركاب الحصول علي تذاكر السفر من خلال :

1- شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.

2- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات.

3- الحجز عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة.

4- الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets

5-الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railwaysويتم الحصول

6- عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية Play store & App store .