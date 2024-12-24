بالصور.. 15 موافقة متنوعة ضمن فعاليات جلسة المجلس التنفيذي بالأقصر

ترأس المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة رقم (4) لعام 2024، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وأحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة أحمد وزيري، ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام السابق للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

المجلس التنفيذي للأقصر

في بداية الجلسة، تقدم محافظ الأقصر، بالشكر لجهود سكرتير عام محافظة الأقصر السابق محمد عبد الفتاح آدم خلال فترة عمله بالمحافظة وما قدمه من جهود مثمرة خلال تلك الفترة، ورحب المحافظ بالسكرتير العام الجديد أحمد وزيري متمنياً له التوفيق والسداد والنجاح خلال فترة عمله القادمة بالمحافظة.

وشهدت الجلسة دراسة وعرض عدد من الموضوعات المتعلقة بتخصيص أراضي للإستثمار، وموضوعات متعلقة بالنقل والمواصلات، والبنك الزراعي، ومصنع البوتاجاز بالطود، ومجلس قروي المريس، ومطالب بإطلاق أسماء شهداء علي مدارس بالمحافظة.

وتستعرض "البوابة نيوز" أعمال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة في النقاط التالية:-

1 - الموافقة على بدء إجراءات تخصيص قطعة أرض بمنطقة نجع الطويل بالكرنك لتكون مقرًا لديوان عام مديرية الأوقاف بالأقصر وتكليف مسئولي التخطيط العمراني والأملاك ببدء الإجراءات.

2 - تمت الموافقة خلال الجلسة على بدء إجراءات تحويل المبنى السابق للوحدة المحلية لقرية النمسا بمركز إسنا لإقامة مقر لمكتبة مصر العامة.

3 - تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1 فدان بمنطقة ذيل الرمادي بناحية الكيمان بمدينة إسنا لإقامة مدرسة رياضية.

4 - تمت الموافقة خلال الجلسة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 16 فدان (أراضي مستردة) بقرية المدامود بحري بمدينة الزينية لإقامة مدرسة ثانوية زراعية.

5 - تمت الموافقة على طلب إحدى الشركات السياحية التي ترغب في شراء 17 فدان بحاجر الضبعية بمركز القرنة.

6 - تضمنت أعمال جلسة المجلس التنفيذي الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 2 فدان بحوض الحاجر بالزناقطة لانشاء مجمع للمعاهد الأزهرية.

7 - تمت الموافقة على الطلب المقدم من جمعية العيساوية لإطلاق اسم اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الأسبق على أحد المنشآت أو الطرق بمدينة إسنا وذلك بعد اتخاذ الإجرءات القانونية المتبعة في ذلك الشأن.

8 - تمت الموافقة على توسعة المجزر الآلي بالقرنة عن طريق إضافة 10 أفدنة لمساحته.

9 - تمت الموافقة علي تعديل القرار رقم 299 لسنة 2009 والخاص بتخصيص أرض بثمن لصالح هيئة الأبنية التعليمية لبناء مدرسة ابتدائية بمدينة الزينية قبلي ليصبح بدون ثمن وذلك للقضاء علي الفترة الثانية للمدارس المجاورة.

10 - وافق المجلس التنفيذي علي تعديل اسم مدرسة نجع البركة للتعليم الأساسي لتصبح مدرسة رواد المستقبل بنجع البركة وفقا لبروتوكول التعاون بين مؤسسة آي اف جي هيرمس للتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

11 - وافق المجلس التنفيذي أيضا علي إطلاق اسم الشيخ مطاوع محمد عبدالعزيز علي معهد فتيات البعيرات الإعدادي والثانوي حيث أنه المتبرع بالأرض المقام عليها المعهد.

12 - وافق المجلس التنفيذي علي قبول تبرع المواطن "محمد لطفي" بقطعة أرض مساحتها 15 قيراط بالضبعية لإقامة مدرسة تعليم أساسي، ووجه المحافظ بسرعة إنهاء الإجراءات لبناء المدرسة.

13 - وافق المجلس التنفيذي علي تخصيص مساحة 640 متر بنجع الفوال بقرية الدير بإسنا مجانا لمدة 20 عاما لعمل توسعة لمبني أكاديمية العلماء الصغار التابعة لمؤسسة هيرمس وذلك بعد التنسيق مع الري.

14 - وافق المجلس التنفيذي علي مذكرة هيئة الأبنية التعليمية والخاصة باستغلال مساحة 240 متر مملوكة للوحدة المحلية لقرية المريس لتكون جناح إضافي لمدرسة الشهيد محمود النوبي الإعدادية بنات.

15 – خلال جلسة المجلس التنفيذي وجه المحافظ بعدم طرح أو تخصيص آية أراضي للإستثمار أو أراضي أملاك دولة للبيع إلا عن طريق المزايدة العلنية وبنظام المظاريف المغلقة مع إخطار الجهات المعنية وطرح الأراضي بالطرق القانونية.

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