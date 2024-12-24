جامعة قناة السويس تستقبل زيارة مدرسية إلى متحف الحياة البرية لتعزيز الوعي البيئي

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس في تصريح له أهمية دور الجامعة في تعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقديم برامج تعليمية وتثقيفية تسلط الضوء على قضايا البيئة والحياة البرية.

وأوضح "مندور" أن الزيارات المدرسية التي تنظمها الجامعة تسهم في بناء جيل واعٍ بقضايا الحفاظ على البيئة والتوازن البيئي.

وأشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الجامعة تسعى دائماً إلى توسيع آفاق الطلاب من خلال إتاحة الفرصة لهم للتعرف على التنوع البيئي وأهمية الحفاظ على الحياة البرية، مشيدة بجهود الكليات المختلفة في تنظيم مثل هذه الفعاليات.

وتحت إشراف الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، وبإشراف تنفيذي من الدكتور محمد الشبراوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اصطحبت الدكتورة نورا أحمد توفيق، المدرس المساعد بقسم الحياة البرية، 22 طالب وطالبة من مدرسة

سرابيوم الزراعية الثانوية في جولة شاملة داخل متحف الحياة البرية.

وقدمت خلال الجولة محاضرة تعريفية تناولت فيها مفهوم الحياة البرية وأهميتها، ودورها في الحفاظ على التوازن البيئي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ظاهرة هجرة الطيور والتعرف على أنواع الحيوانات والطيور البرية.

وقد قامت الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، بتنظيم الزيارة، التي عكست التزام الجامعة بدورها المجتمعي والتثقيفي.