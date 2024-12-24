بعد العفو عن أبناء سيناء.. 42 حزبًا سياسيًا يوجهون التحية للرئيس السيسي

وجه تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، بالغ التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب إصدار قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

وقال الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، في بيان أصدره المركز الإعلامي للتحالف، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء استجابة لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، ما يؤكد تقديره لأبناء سيناء الغالية ويعكس اهتمام القيادة السياسية بجميع أبناء الوطن وتحقيق مطالبهم.

وأضاف الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن تلك القرارات وما سبقتها من قرارات شبيهة بالعفو عن محكوم عليهم تعكس إنسانية الرئيس الأب تجاه أبناء وطنه، وتأتي انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أعلنتها الدولة المصرية قبيل سنوات، والتي تهتم بنودها بتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن على كافة المستويات.

ووجه النائب تيسير مطر، بالغ الشكر والتقدير كذلك، لأبناء سيناء الغالية لما قدموه من فداء وتضحيات من أجل وطنهم الغالي، مؤكدا أن سيناء حافلة بالدماء النقية من أبناء هذا الوطن التي سيلت في سبيل الحفاظ على مقدرات الوطن وشعبه.

وبحسب الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطى سيناء اهتماما لافتا ووضعها على مقدمة الأولويات، وهو ما رأيناه من جهود انعكست على عمليات البناء والتنمية في كافة الاتجاهات، مؤكدا أن سيناء تستحق منا الكثير وأبناؤها محل تقدير وفخر لكل المصريين.