وكيل صحة شمال سيناء يتابع امتحانات مدرسة التمريض ويلتقي بمشرفي اللجان

تفقد الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء ، يرافقه الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة ، اليوم الثلاثاء، انتظام سير أعمال امتحانات نصف العام الدراسي 2024 /2025 لمدرسة التمريض الثانوية الفنية للفرقة الرابعة في اليوم الثاني للامتحانات.

كما اطمأن وكيل الوزارة على سير أعمال لجان الامتحانات بصورة طبيعية، والتقى بجميع المشرفين على اللجان،

وقال الدكتور أسامة ان وكيل الوزارة، قام بالاطمئنان على مستوى الامتحانات ومستوى الأسئلة، ومدى كفاية الوقت المحدد لها، وكذلك مدى مطابقتها المناهج الدراسية.

وشدد وكيل وزارة الصحة على تهيئة الأجواء وتوافر كل عناصر العملية التعليمية

وفي نهاية الزيارة وجه وكيل الوزارة الشكر لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات في ظل الجهود الكبيرة المبذولة و الاستعدادات.متمنيا التوفيق والنجاح لابناءنا الطلبة