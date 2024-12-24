خبير عسكري: أوروبا غير مستعدة للدفاع عن نفسها وتحتاج لحماية مستقلة| فيديو

قال ميخايلو ساموس، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن أوكرانيا لا تهتم بالتهديدات التي تصدر عن روسيا، مضيفًا أن الحرب مستمرة منذ عام 2014 وأن أوكرانيا تحارب الروس يوميًا، وأنهم ليسوا منشغلين بما تفكر فيه روسيا بل يركزون على إخراجها من الأراضي الأوكرانية.

وأشار ساموس، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن أوروبا ليست مستعدة بعد لحماية نفسها بشكل كامل، قائلًا: إن الأوروبيون أصبحوا بالغين بما يكفي ليفهموا أن الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى لن تكون قادرة على حماية أوروبا بشكل دائم، لذلك أوروبا بحاجة لأن تكون قادرة على حماية نفسها.

وأضاف ساموس، أن أوكرانيا تقدم نفسها لأوروبا كحليف استراتيجي في المستقبل خاصة في مجال إنتاج الصواريخ، موضحًا أن أوكرانيا قادرة على إنتاج الصواريخ الباليستية بينما لا تستطيع أوروبا القيام بذلك، لهذا السبب، تقدمت أوكرانيا بمقترحات لأوروبا حول إمكانية التعاون في هذا المجال لمواجهة التهديدات الروسية.

وتابع ساموس قائلًا، إن أوكرانيا تسعى أيضًا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال تطوير الأسلحة النووية، لافتًا أن روسيا تستخدم صواريخ تحمل رؤوسًا نووية في هجماتها على أوكرانيا، وبالتالي، تعتبر أوكرانيا أن وجود أسلحة نووية كافية هو أمر ضروري لمواجهة التهديدات الروسية.