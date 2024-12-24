حماة الوطن يوجه التحية للرئيس السيسي بعد قرار العفو عن بعض المحكوم عليهم من أبناء سيناء

وجه حزب حماة الوطن، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على خلفية إصدار قراراً جمهورياً بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

وأكد الحزب أن استجابة الرئيس السيسي، لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، يأتي في إطار سعيه دائما لتحقيق مطالب جميع أبناء الوطن في كافة ربوع الجمهورية، وانطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.



وأشار حماة الوطن، إلى أن أبناء سيناء أصحاب تاريخ مشرف على مدار التاريخ، وقدموا تضحيات كبيرة في مواجهة أعداء الداخل والخارج.

ودعا حزب حماة الوطن، الحكومة إلى استكمال جهودها في عمليات التطوير والتنمية التي تشهدها سيناء، بما يعود بالنفع على أبناء الوطن، وفي القلب منهم أهالي سيناء.

