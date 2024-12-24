إصابة شخصين خلال مشاجرة بالشوم بسبب خلافات الجيرة في الفيوم

أصيبت سيدة ومسن بإصابات متنوعة في مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى تشابك بالأيدي ثم مشاجرة استخدم خلالها الطرفين الشوم.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشواشنه، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية كحك بحري بمركز الشواشنة بسبب خلافات الجيرة ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة وتبين وقوع المشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة، والذين تبادلا الاتهامات فيما بينهما وألقى كل منهما اللوم على الآخر في وقوع المشاجرة بينهما.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة شخصين وهم "حسناء سامي عبد التواب" 28 سنة مصابة بحاله إغماء، و"كمال أمين عبد الغني" 60 سنة، مصاب بكدمات بالظهر، وجرى نقلهما إلى مستشفى إبشواي المركزي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات المشاجرة.