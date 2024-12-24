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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة بائعة خضار وزوجها بتهمة قتل الطفلة سجدة في النهضة

الطفلة سجدة
الطفلة سجدة
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أجلت الدائرة "9" جنايات السلام بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، محاكمة بائعة خضار وزجها لاتهامهما بقتل الطفلة "سجدة" وإلقاء جثمانها داخل جوال في منطقة النهضة للانتقام من والدتها، لليوم الثاني من شهر يناير لمرافعة الدفاع.

 محاكمة بائعة خضار وزوجها بتهمة قتل الطفلة سجدة في النهضة


وخلال الجلسة الماضية، قال ممثل النيابة العامة، إنه تم مخاطبة الطب الشرعي لحضور الطبيبة الشرعية التي أعدت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها، ونظرا لعدم حضورها لهذه الجلسة أشار بمخاطبتها مرة أخرى لحضورها ومناقشتها.
كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة طفلة ملقاة بأحد شوارع النهضة بدائرة قسم السلام ثان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وكشف الفحص حول الواقعة، عن أن الجثة لطفلة تدعى “س” 8 سنوات، وأنها متغيبة عن أسرتها منذ 24 ساعة.

كما كشف الفحص أن الطفلة الصغيرة مقتولة وبجثمانها آثار  تعذيب، وتم نقل جثتها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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