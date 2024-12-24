بالصور.. نائب محافظ الأقصر يؤكد أهمية العمل التطوعي لتعزيز روح الانتماء للوطن

أكد الدكتور هشام أبوزيد، نائب محافظ الأقصر، أهمية العمل التطوعي الذي يعزز روح العطاء والانتماء للوطن وتزكية الجوانب الإنسانية والدينية وتوجيه طاقة الشباب في الخير والمشاركة المجتمعية، مشيرا إلى أهمية مبادرات المجتمع المدني إلى جانب الدور الحكومي في التخفيف على الأسر البسيطة ورفع المعاناة عن كاهلهم وتحقيق حياة كريمة لهم.

جاء ذلك خلال حضور نائب محافظ الأقصر، الاحتفالية التي نظمتها إحدى المؤسسات التنموية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع والإحتفال بمرور عام على إفتتاح مشروع الصدقة الجارية "الحضانة حياة" للأطفال حديثي الولادة والمبتسرين المجاني، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر.

تكريم عدد من القيادات المؤثرة في العمل التطوعي بالأقصر

وتضمنت فعاليات الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية، وتكريم عدد من القيادات المؤثرة في العمل التطوعي، وعدد من المتطوعين المتميزين، وتكريم فريق مشروع الصدقة الجارية "الحضانة حياة"، كما تضمنت الاحتفالية عقد لقاء حواري مفتوح مع نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أبوزيد، بحضور الدكتور أحمد محي عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، والدكتور مصطفي حرزالله.

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