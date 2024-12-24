انتظام ابتسام زايد في معسكر فراعنة الدراجات قبل انطلاق البطولة العربية للمضمار

يدخل المنتخب المصري للرجال والسيدات والشباب للدراجات المراحل النهائية من الاستعدادات قبل المشاركة في البطولة العربية للمضمار والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 25 حتى 28 من ديسمبر الجاري.

وانتظمت ابتسام زايد لاعبة المنتخب الوطني للدراجات في المعسكر التدريبي للمنتخب بعد العودة من فرنسا.

وتعد لاعبة منتخب مصر من أقوى المرشحين للفوز بذهبية البطولة وتملك إمكانيات كبيرة وكانت آخر مشاركتها الرسمية مع منتخب مصر للدراجات في دورة الألعاب الأولمبية الماضية بفرنسا.

وأكدت هديل مجدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات، أن منتخبات مصر للرجال والسيدات والشباب هم الأوفر حظا للتويج بلقب البطولة.

وأشارت إلى أن منتخبات الفراعنة تتمتع بخبرات كبيرة في لعبة الدراجات على الصعيد العربي والإفريقي إلى جانب الاستعداد الجيد للمنافسات خلال الأيام الأخيرة، وتسلح اللاعبين بعاملي الأرض والجمهور والذي يعد أكبر محفز في البطولات الرياضية.

وأوضحت عضو مجلس الإدارة، أن مصر تنافس على حصد 40 ميدالية من أصل 68 ميدالية في المسابقات المختلفة للبطولة، وهذا رقم كبير لمنتخب واحد من أصل 8 منتخبات مشاركة.

وأكدت أن الكابتن أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة يعقد جلسات تحفيزية مع اللاعبين والمدربين ومتواجد في المعسكر بشكل دائم لدفع الروح المعنوية للفراعنة قبل بدء المنافسات، خاصة لما يملكه من خبرة كبيرة يحرص على نقلها إلى اللاعبين.

وشددت هديل مجدي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات، على أنه تم توفير كافة الإمكانيات المادية والفنية اللازمة للمنتخبات المصرية، لتكون على أعلى مستوى من الجاهزية وتقديم أداء يليق باسم الدولة المصرية صاحب التاريخ الكبير في اللعبة.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر للدراجات بقيادة محمد إبراهيم، قد أعلن قائمة منتخبات الرجال والسيدات والشباب المشاركون في البطولة العربية للمضمار التى تستضيفها القاهرة في الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر الجاري.

وتضم قائمة منتخب الرجال كلا من:

يوسف ذكي ومحمود بكر وأحمد سعيد

وعمر السعيد وحسين ناصر ومحمود صبحي، بينما تضم قائمة منتخب السيدات كلا من: ابتسام زايد ومنه الله فتحي والعلياء بن بيلا ومي أشرف وحبيبة أسامة.

ويمثل منتخب الشبابكل من: محمد أيمن ومحمد عبد الحميد وأدهم عبد المنعم وياسين مصطفى ومصطفى عيسى ويوسف وائل، وحمزة عادل.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر كل من

محمد إبراهيم مديرًا فنيُا ومحمد فراج ومحمد عبد الرازق مدربًا ومحمد فتحي مدربان والثنائي شريف عبد الحليم وأحمد موسى فني ميكانيكا وأحمد نجيب مدلك وعلاج طبيعي.

ويشارك في البطولة العربية للمضمار كل من السعودية وقطر والبحرين وتونس والجزائر والإمارات والمغرب بالإضافة للمنتخب المصري مستضيف البطولة.