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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان يقدم شكوى جديدة لمجلس الأمن بشأن خروقات إسرائيل المتكررة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي في لبنان
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 أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت الخارجية اللبنانية - وفقا للتلفزيون اللبناني - أن الخروقات الإسرائيلية تشمل قصف القرى الحدودية وتفخيخ المنازل وتدمير الأحياء السكنية وقطع الطرق.

وأشارت إلى أن الخروقات الإسرائيلية تعرقل جهود لبنان في تنفيذ بنود القرار "1701" وتضع العراقيل أمام انتشار الجيش في الجنوب.

ونبهت إلى أن تلك الخروقات؛ تقوض مساعي التهدئة وتجنب التصعيد العسكري؛ وتمثل تهديدا خطيرا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار.

 

وزارة الخارجية اللبنانية شكوى مجلس الأمن الخروقات الإسرائيلية وقف اطلاق النار