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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يوزع الهدايا الفرعونية على أعضاء فوج سياحي من الهند

محافظ أسوان يوزع
محافظ أسوان يوزع الهدايا الفرعونية على فوج سياحى من الهند
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وزع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان الهدايا الفرعونية على أعضاء فوج سياحي من دولة الهند الصديقة، أثناء قيامهم بالتجول بحديقة بلازا درة النيل للاستمتاع بالبانوراما الجمالية والحضارية.

محافظ أسوان يوزع الهدايا الفرعونية على أعضاء فوج سياحى من دولة الهند

وأجرى المحافظ حوار مع الفوج السياحي بحضور ياسر جاد الرب، مدير عام السياحة بأسوان، حيث أكدوا على استمتاعهم بالأجواء الساحرة والطبيعة الخلابة، مشيدين بحالة الأمن والأمان التي لمسوها خلال برنامجهم السياحي، بالإضافة إلى إشادتهم بحالة النظافة العامة الموجودة بمدينة أسوان، علاوة على حفاوة الاستقبال والترحاب وكرم الضيافة من أهالي أسوان.

عروس المشاتى جاهزة دائما لاستقبال ضيوفها وزائريها

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن عروس المشاتي جاهزة دائما لاستقبال ضيوفها وزائريها من الأفواج السياحية والمصريين، خاصة خلال الموسم الشتوي الذي تتميز فيه زهرة الجنوب بالطقس المعتدل والشمس الذهبية المشرقة.

ولفت إلى أننا نرحب بمختلف جنسيات العالم للاستمتاع بعظمة الحضارة المصرية التي تتجسد في المعالم والمزارات والمناطق الأثرية، فضلا عن الطبيعة الخلابة وتنوع الأنماط السياحية.

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