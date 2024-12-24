ads
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 21 كجم دواجن منتهية الصلاحية داخل مطاعم شهيرة ببنها

دواجن منتهية الصلاحية
دواجن منتهية الصلاحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية حملة مكبرة مفاجئة على 11 مطعمًا من المطاعم الشهيرة بمدينة بنها، وأسفرت الحملة عن ضبط 21 كجم من مصنعات الدواجن منتهية الصلاحية، وإعدام 68 كجم من مصنعات اللحوم والدواجن مجهولة المصدر.

دواجن منتهية الصلاحية

جرى تحرير 5 محاضر لعدم استيفاء بعض المطاعم للشروط الصحية، وتحرير 10 محاضر لعمال لا يحملون شهادات صحية.

كما جرى سحب عينات من الوجبات المطهية من كافة المطاعم التي تم المرور عليها وإرسالها إلى المعامل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما كشفت الحملة عن  إدارة 7 مطاعم بدون تراخيص من الجهات المختصة.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية في بيانها على استمرار جهود إدارة مراقبه الأغذية لضمان صحة وسلامة المواطنين، مع متابعة مستمرة للمطاعم والمنشآت الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.

يأتي ذلك في إطار تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية المخالفة بناء على تعليمات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية. 

ضبط دواجن منتهية الصلاحية

IMG-20241224-WA0004
IMG-20241224-WA0004
IMG-20241224-WA0003
IMG-20241224-WA0003
IMG-20241224-WA0002
IMG-20241224-WA0002
IMG-20241224-WA0001
IMG-20241224-WA0001
IMG-20241224-WA0000
IMG-20241224-WA0000
دواجن منتهية الصلاحية محافظ القليوبية مديرية الصحة بالقليوبية مدينة بنها