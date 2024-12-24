حصاد إنجازات مركز ومدينة الحسينية خلال عام

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الحسينية، خلال عام 2024، في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافه القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية و الإنارة لكسب ثقه المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وقامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الحسينية بتكثيف الجهود المبذولة على كافة المستويات لتحسين جودة الخدمات المؤداة للمواطنين بمختلف القطاعات التنموية والخدمية.

ولإعادة الإنضباط بالشوارع والحفاظ على السيولة المرورية بالشوارع قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بشن حملات يومية لرفع الإشغالات من الشوارع، وأسفرت تلك الحملات عن تنفيذ 117 حملة لرفع كافة الإشغالات بنطاق رئاسة المركز والوحدات المحلية التابعة لها، كما تم إستخراج 384 رخصة إشغال ، و تحرير 339 محضر إشغالات، وإستخراج 409 رخصة للحفاظ على الوجه الحضارى.

وتم تحرير 416 محضراً ضد أصحاب الإعلانات المخالفة وإزالة 100 إعلان غير مرخص من خلال 40 حملة لإزالة الإعلانات المخالفة.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة الحسينية حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال الموجة الـ 23 حيث تم تنفيذ إزالة 50 حالة مباني على مساحة 34212 متر مربع وإزالة 155 حالة زراعة على مساحة 13 سهم – 4 قيراط – 661 فدان.

وخلال الموجة الـ 24 تم تنفيذ إزالة 48 حالة مباني على مساحة 27602 متر مربع وإزالة 189 حالة زراعة على مساحة 17 سهم – 19 قيراط – 587 فدان وجاري إستكمال أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24.

ولتقنين أوضاع المخالفين تم تحرير 3896 عقد من أملاك الدولة ، وتم الإنتهاء من عمل إحداثيات لكافة أراضي أملاك الدولة بنطاق المدينة والوحدات المحلية بعدد 16560 إحداثية وتم إرسالهم للمحافظة.

وللحفاظ على جو بيئي صحي ونقي للمواطنين شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية حملات يومية على مدار الثلاث ورديات لإزالة تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامه بنطاق المدينة والوحدات المحلية القروية التابعه لها بواقع90 طن قمامة ومخلفات صلبة يومياً بإجمالى 32.400 ألف طن على مدار العام.

كما تم تجميل مدخل وبوابة مدخل مدينة الحسينية وكذلك تم ترميم البلدورات وكورنيش مدخل مدينة الحسينية وتم عمل أنترلوك بالشوارع الضيقة التي يصعب رصفها بالمدينة .

وفي إطار التواصل مع المواطنين وحل شكواهم لتقديم أفضل الخدمات إليهم وتقديم الحلول العاجله قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالرد على شكاوى المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، حيث تم إستقبال 529 شكوي وتم الرد على 1847 بنسبة إنجاز 98.5 % ، وجاري إنهاء باقي الشكاوي لتصل إلى نسبة 100 % لنيل رضاهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وإستقبل المركز التكنولوجي برئاسة مركز ومدينة الحسينية عدد من طلبات التصالح ، وتم الإنتهاء من جميع الطلبات الخاصة بقانون التصالح علي القانون رقم 17 لسنة 2019 وتقديم طلبات علي قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 بإجمالي 4075 طلب تصالح وتم تقديم 4469 طلب شهادة بيانات وتم إستخراج 11 نموذج رقم 7 تقسيط و 846 نموذج رقم 7 مؤقت وتم استخراج عدد 580 نموذج 8 وتم استخراج 34 نموذج 8 معدل.