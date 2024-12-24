طلب إحاطة بشأن سقوط سيستم حجز وحدات الإسكان الاجتماعي

تقدمت سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة عاجل لوزير الإسكان صباح اليوم.

وقالت السعيد في طلبها، إن المواطنون الراغبون في حجز وحدات في طرح وزارة الإسكان الجديد يواجهون مشكلات كبيرة تمنعهم من إتمام عملية الحجز تتمثل في أن:

- الموقع ضعيف وغير مستوعب العدد ولا يضمن رفع المستندات بكفاءة

- خدمة العملاء التليفونية معطلة ومعقدة.



- بدأ يظهر بعض المكاتب العقارية التي تطلب اموالاً بالمخالفة للقانون مقابل تسهيل عملية التقديم بطرق ملتوية.



- بعض السماسرة والمحاسبين القانونيين يستغلون حاجة المواطنين للحفاظ علي حقهم، بعد تسديد مبالغ في البريد المصري بآلاف الجنيهات ثم يطلبون أموالاً غير قانونية للتقديم علي الموقع.



و أضافت “السعيد” أن دكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق كانت قد قررت مد فترة التقديم بضعة أيام دون حل المشكلات التي تواجه المتقدمين وظلت مشكلة الاتصال بخدمة العملاء وتحديث الموقع، ورفع المستندات قائمة ، وهو الأمر الذي يضع المواطنين فريسة لاستغلال بعض مكاتب الانترنت والمحاسبين التي تتاجر بالمشكلة بضعة أيام اخري، دون حل المشكلة مما زاد من تعقيد الأزمة وليس حلها.

وطالبت السعيد بـ:

1- مد فترة التقديم

2- تحديد مكاتب مجهزة بالمدن والمراكز أو مديرية الإسكان لتلقي طلبات المواطنين وإدخالها على الموقع ، كما تفعل وزارة التعليم العالي في تنسيق الجامعات بعد نتائج الثانوية العامة.

3- زيادة وتدريب موظفي خدمة العملاء للإجابة على الاتصالات التليفونية بسرعة وكفاءة.

4- تحديث الموقع الالكتروني وتقوية خادمة ليستقبل عملية التقديم بسرعة وكفاءة

و أوضحت النائبة أنها تلقت مئات الشكاوى تليفونيًا وعبر حساباتها على وسائل التواصل المختلفة وكذلك عن طريق مكتبها بمحافظة أسيوط.