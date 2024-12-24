مدير تعليم الفيوم والمستشار العسكري للمحافظة يشهدان العرض العسكري بمدرسة يحيى البحيري الصناعية

شهد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والعقيد شريف عامر المستشار العسكري لمحافظة الفيوم، العرض العسكري بمدرسة الشهيد يحيي البحيري الثانوية الصناعية العسكرية بنين - إدارة أبشواي التعليمية، بحضور، ريحاب عريق وكيل المديرية، ومحمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني بالمديرية، ومديري إدارات التعليم الفني بالمديرية.

حضر وكيل الوزارة والمستشار العسكري، العرض العسكري بالمدرسة، وطابور الصباح وتحية العلم.

أشاد وكيل الوزارة، ومرافقوه بانضباط وانتظام طابور الصباح والعرض العسكري على أعلى مستوى، وقدما رسالة شكر وتقدير لإدارة المدرسة والإدارة العسكرية بالمدرسة، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل.

كما قام العميد علاء القائد العسكري للمدرسة، بعرض تفصيلي عن المدرسة العسكرية والانضباط داخل المدارس العسكرية، مشيراً إلى الأنشطة التى يتم تنفيذها وكذلك التدريبات العسكرية داخل المدرسة، من أجل بناء جيل قادر على تحمل المسئولية، جيل يحمي ويبني ، جيل ينهض لمصرنا الغالية عالية خفاقة.

وفي كلمته أكد الدكتور خالد قبيصي وكيل الوزارة على أن مدارس التأسيس العسكري، لها أهمية كبيرة ودور كبير في بناء جيل من الطلاب القادرين على خدمة الوطن، وتستند أهميتها إلى النقاط التالية:

تعزيز الأمن القومي وحب الوطن

مدارس التأسيس العسكري تساهم في تعزيز الأمن القومي المصري من خلال إعداد كوادر عسكرية مدربة على التعامل مع مختلف التحديات الأمنية

ومن خلال هذه المدارس، يتعلم الطلاب كيفية حماية الوطن والمساهمة في الدفاع عن مصر الغالية الحبيبة.

الانضباط وتنمية القيم الوطنية

تساعد مدارس التأسيس العسكري في غرس القيم الوطنية مثل الانضباط، الاحترام، الولاء، والعمل الجماعي. هذه القيم أساسية في تشكيل شخصية الطلاب وتعزز من شعورهم بالمسؤولية تجاه الوطن.

التدريب البدني والنفسي

تهتم مدارس التأسيس العسكري بتطوير اللياقة البدنية للطلاب وتعزيز قدرتهم على التحمل.

تعزيز الهوية العسكرية والثقافة الدفاعية

من خلال التعليم في هذه المدارس، يكتسب الطلاب فهمًا عميقًا لأهمية الثقافة الدفاعية ويشعرون بالانتماء للجيش المصري، مما يعزز من الهوية العسكرية والشعور بالفخر والاعتزاز بالانتماء للقوات المسلحة.

التصدي للتحديات المستقبلية مدارس التأسيس العسكري تُعِدّ الطلاب لمواجهة التحديات المستقبلية بشكل أكثر وعيًا وكفاءة.

كما أشار وكيل الوزارة إلى أن مدارس التأسيس العسكري تساهم بشكل رئيسي في إعداد طلاب ذوي مهارات عالية وقيم راسخة لخدمة الوطن، مما يعزز من قدرة الوطن على الحفاظ على أمنها واستقرارها في مواجهة التحديات المختلفة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم بمدارس التعليم الفني

جدير بالذكر، تحتوى مدرسة الشهيد يحيى البحيري على عدد 6 أقسام ، وهي قسم الكهرباء ، وقسم الزخرفة ، وقسم المعدات الثقيلة، وقسم السيارات وقيم نجارة الأثاث وقسم التبريد و التكييف.

وفي نهاية الزيارة، تقدم وكيل الوزارة برسالة شكر وتقدير، للعقيد المستشار العسكرى على دعمه لمدارس التاسيس العسكرى وايضا لقائد المدرسة والفريق المعاون لسيادته وإدارة المدرسة ولجميع المعلمين بالمدرسة.

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