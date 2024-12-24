النائب علاء عابد: إنجازات الدولة في جميع المجالات لا يمكن إنكارها

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المجالات، وخاصة في مجال النقل الذي شهد طفرة غير مسبوقة في تطوير الطرق والكباري خلال السنوات الأخير تؤكد على نجاح القيادة السياسية وخير رد على مروجي الشائعات.



وأضاف النائب علاء عابد في كلمته خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن اشتراكات الطلبه بمترو الأنفاق، واقامه محطات جديدة للمترو، بحضور ممثلي الحكومة، أن هذه الإنجازات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية في كافة أنحاء الجمهورية .

وأوضح رئيس نقل النواب، أن الدولة أولت قطاع النقل أهمية كبرى لما له من تأثير مباشر على تحسين حياة المواطنين وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى في هذا القطاع، من بينها تطوير شبكة الطرق القومية، مما يسهم في تسهيل الحركة المرورية وتخفيف الازدحام في المناطق الحيوية.

وأشار إلى أن المشروعات التي نفذتها الدولة في قطاع النقل تضمنت إنشاء وتطوير آلاف الكيلومترات من الطرق الحديثة التي تربط بين مختلف المحافظات والمدن الصناعية، مما ساهم في تحسين جودة الطرق وتقليل زمن الرحلات، وهو ما انعكس إيجاباً على حركة الأفراد والبضائع، وأن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.



وأضاف أن الطفرة التي شهدها قطاع الطرق والكباري تعكس رؤية القيادة السياسية في تحسين البنية التحتية بشكل يليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيد العالمي.

وشدد النائب علاء عابد، على ضرورة استمرار دعم هذه المشروعات الحيوية، مؤكداً أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة ، مؤكدا أننا نتمتع بجيش قوي ،وشعب متماسك ، ولكن ما زالنا مستهدفين من خلال شائعات يتم إطلاقها بهدف التشكيك في إنجازات الدولة قائلا:" حافظوا علي بلدكم ..إحنا مالناش غير بلدنا والا بيروح مبيرجعش تاني ،ولن يستطيع أحد أحداث فتنه بين المصريين".