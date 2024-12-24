الجزائر وتونس تتفوقان في منافسات اليوم الأول للبطولة العربية للملاكمة

شهدت منافسات اليوم الأول للبطولة العربية العسكرية الثالثة للملاكمة، التى يستضيفها حالياً الجيش الوطنى الشعبى بالجزائر ، وتستمر حتى 28 ديسمبر الجارى 2024، تحت إشراف الإتحاد العربى للرياضة العسكرية ، تفوق ملاكمو الجزائر وتونس.

فقد فاز ملاكمي الجزائر بالمركز الأول فى وزن 51 ، 75 كجم ، وجاء فى المركز الثانى ملاكمى السعودية وليبيا، بينما فاز ملاكمى تونس بالمركز الأول فى وزن 71 ، 86 كجم ، وفى المركز الثانى جاء ملاكمى ليبيا وقطر، وتنطلق اليوم منافسات اليوم الثاني للبطولة.

كان اللواء محمد الصالح بن بيشه الأمين العام لوزارة الدفاع الوطنى بالجزائر قد إفتتح البطولة ، فى حضور العميد الركن دكتور يوسف دسمال الكوارى - رئيس الإتحاد العربى للرياضة العسكرية ورئيس الإتحاد الرياضى العسكرى القطرى ، والوزير المفوض طارق عبد السلام - أمين عام الإتحاد ، والعميد جابو أمحمد عبد الحق رئيس العليا المنظمة - مدير إدارة الرياضة العسكرية بالجزائر وعضو المكتب التنفيذي للإتحاد العربى للرياضة العسكرية ، وعدد كبير من الضيوف وممثلى وزارة الدفاع الوطنى بالجزائر ، وأعضاء السلك الدبلوماسى للدول المشاركة.