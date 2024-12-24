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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الجزائر وتونس تتفوقان في منافسات اليوم الأول للبطولة العربية للملاكمة

البطولة العربية العسكرية
البطولة العربية العسكرية للملاكمة
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شهدت منافسات اليوم الأول للبطولة العربية العسكرية الثالثة للملاكمة، التى يستضيفها حالياً الجيش الوطنى الشعبى بالجزائر ، وتستمر حتى 28 ديسمبر الجارى 2024، تحت إشراف الإتحاد العربى للرياضة العسكرية ، تفوق ملاكمو الجزائر وتونس.

فقد فاز  ملاكمي الجزائر بالمركز الأول فى وزن 51 ، 75 كجم ، وجاء فى المركز الثانى ملاكمى السعودية وليبيا، بينما فاز ملاكمى تونس بالمركز الأول فى وزن 71 ، 86 كجم ، وفى المركز الثانى جاء ملاكمى  ليبيا وقطر، وتنطلق اليوم منافسات اليوم الثاني للبطولة.

كان اللواء محمد الصالح بن بيشه الأمين العام لوزارة الدفاع الوطنى بالجزائر قد إفتتح البطولة ، فى حضور العميد الركن دكتور يوسف دسمال الكوارى - رئيس الإتحاد العربى للرياضة العسكرية ورئيس الإتحاد الرياضى العسكرى القطرى ، والوزير المفوض طارق عبد السلام - أمين عام الإتحاد ، والعميد جابو أمحمد عبد الحق رئيس العليا المنظمة - مدير إدارة الرياضة العسكرية بالجزائر وعضو المكتب التنفيذي للإتحاد العربى للرياضة العسكرية ، وعدد كبير من الضيوف وممثلى وزارة الدفاع الوطنى بالجزائر ، وأعضاء السلك الدبلوماسى للدول المشاركة.

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